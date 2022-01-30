CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan İmamoğlu - İngiliz Büyükelçi görüşmesiyle ilgili bomba açıklama: Hata yaptık
Son dakika haberleri... CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ekrem İmamoğlu - İngiliz Büyükelçi görüşmesiyle ilgili bomba itiraflarda bulundu. İngiltere'nin Akara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile bir balıkçıda ziyafet çektiğinin ortaya çıkmasının ardından İmamoğlu’nun balıkçıda olmadığını iddia eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun günler sonra sessizliğini bozdu. Attığı twetten dolayı pişmanlığını dile getiren Torun, "Hata yaptık" diyerek İmamoğlu'nun bu görüşmeyi CHP Genel Merkezinden gizli yaptığını da itiraf etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik itiraf niteliğinde açıklamalar geldi.
İstanbul, İBB'nin gerekli tedbirleri almaması ile bilikte 24 Ocak pazartesi günü etkisini artıran kar yağışıyla felaketi yaşadı. İstanbullu karla kapanan yollarda kalırken arızalanan İETT otobüsleri, metro ve metrobüsler sebebiyle çilenin dozu daha da arttı.
İstanbullu çile çekerken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile bir balıkçıda ziyafet çektiği ortaya çıktı.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP'li bazı isimler görüntülerin eski olduğunu iddia ederek Ekrem İmamoğlu'nun savunmaya çalıştı. Bu isimlerden biri de CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun oldu.
Torun, "Bu saf kötülük zavallı bir tweetten ibaret! Fotoğrafın eski olduğunu bile bile insanların algılarını yalana yanlışa çekme çabası acziyetinizi gösterdi yine. Bu lafların hepsinin altı boş, aklı boş, gönlü boş! Birazcık utanıp, sıkılıp özür dileyecek misiniz?" tweetini paylaştı.
Daha sonra İmamoğlu'nun balıkçıda olduğu restoran sahibi ve İmamoğlu tarafından doğrulandı.
TORUN TWEETİNİ SİLDİ
Birçok CHP'li gibi Seyit Torun da paylaşımını silerken Torun sessizliğini günler sonra CHP'nin kanalı Halk TV'ye bozdu. Attığı twetten dolayı pişmanlığını dile getiren Torun İmamoğlu'nun bu görüşmeyi CHP Genel Merkezinden gizli yaptığını da itiraf etti.
"HATA YAPTIK"
"Hata yaptık belki Ekrem Bey'i veya yetkilileri arayıp sormamız lazımdı ama gün boyu böyle bir bilgilendirme gelmeyince açıkçası biz de o konuda bir eksikliğimiz oldu." diyen Torun O akşam İmamoğlu ile temasının olmadığını söyledi.
Torun şunları söyledi:
"Açıkçası biz akşama kadar bekledik. Akşam üstü sorduğumda hiçbir yalanlama gelmediği için biz de dedik ki sosyal medyada kabul var, elbette ki biz belediye başkanımızın arkasındayız. Böyle bir şey olmuşsa da destekleriz dedik. Biz de tweet attık, hata yaptık.
Hata olduğunu da ifade ediyoruz. Geç kalındı. Keşke daha erkende bir açıklama yapılsaydı. Sonuçta resmi bir yemeğin olduğunu söylenseydi çok daha olumlu olurdu. Belki Ekrem Bey'i veya yetkilileri arayıp sormamız lazımdı ama gün boyu böyle bir bilgilendirme gelmeyince açıkçası bizim de o konuda bir eksikliğimiz oldu."
CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK HABERİ YOK
CHP'li Torun'un Halk TV yayınında yaptığı açıklamalar İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi ile görüşmesinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı olarak haberinin olmadığını da ortaya koydu. CHP'deki Ekrem İmamoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu çekişmesini ve iletişim krizini bir kez daha gözler önüne serdi.
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