AK Parti’den Ekrem İmamoğlu’na peş peşe tepki: Büyükelçi ile ne görüştüğünü açıklamak zorunda

'BU TEKLİF KABUL EDİLEMEZ'

Akbaşoğlu, CHP'nin TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sunduğunu belirterek, "Bu kanun teklifi cumhurbaşkanlarına yapılan hakaretin suç olmaktan çıkarılmasıyla ilgili. Bu konu Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ne geçildikten sonra yapılmış bir düzenleme değildir. Hakaret bütün hukuk sistemlerinde suç olarak düzenlenmiştir. Bu noktadaki hiçbir geçerliliği olmayan bu teklifin kabul edilemez olduğunu ifade etmek isterim. Absürt ve kabul edilemez bir tekliftir. Biz her zaman düşünce, ifade hürriyetinden yanayız. Düşünce ve ifade hürriyetinin genişletilmesinde her zaman AK Parti öncü rol oynamıştır. Her türlü düşünceye 'evet' ancak her türlü hakarete 'hayır' diyen bir ilkeyi benimseyen partiyiz" diye konuştu.

'YAMALI BOHÇA İTTİFAKI'

Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer' sözü ile İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu'nun 'Demokrasi ve hukukun yegane adresi Ankara'dır' sözlerinin hatırlatılması üzerine, "HDP'nin tam göbeğinde bulunduğu adına 'Millet İttifakı' dedikleri ittifak bir yamalı bohça ittifakı. Birbirine benzemezler, farklı eller tarafından bir araya getirilmiş ve Erdoğan düşmanlığı üzerinden birleştirilerek bir strateji belirlenmiş olarak devam ediyor. Bu yamalı bohça ittifakının dikişlerinin Haziran 2023'e kadar kadar tutmayacağı, patlayacağı her olayda kendini gösteriyor" dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu ayrıca seçim kanunu ile ilgili olarak ise "İnşallah yakın zamanda kamuoyunu bilgilendireceğimizi ifade etmek isterim" diye konuştu.