AK Parti’den Ekrem İmamoğlu’na peş peşe tepki: Büyükelçi ile ne görüştüğünü açıklamak zorunda

"MİLLETE RAĞMEN DEĞİL, MİLLETLE BERABER"

"Belediye ajans işi değil, gönül işidir. Halkla beraber yürürseniz, kıymetli olursunuz" diye konuşan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Derdimiz siyaset yapmak değil ama tüm siyasilerimize bir uyarıda bulunmak istiyorum. Milletimize rağmen iş olmaz, milletle beraber iş olur. Halkla beraber dertleri paylaşarak toparlanmaya çalışılır. Bu memlekette 85 milyon insan beraber yaşayacağız. Farklı düşünebiliriz. Partilerimiz farklı olabilir. Dinlerimiz, mezheplerimiz farklı olabilir. Ama 85 milyon bu ülkenin kalkınması için omuz omuza yol yürüyeceğiz. Yeri geliyor, Turkovac yok diye açıklama yapılıyor. Bir başkası Yunanistan'da da manşet oluyor. Bunları kabul etmiyoruz. Muhalefet demek, savaşmak demek değildir. Küfretme hakkı değildir, hakaret hakkı değildir. Muhalefet, ülke daha iyi olsun diye yarışma yapmak demektir, daha iyisini söylemektir.

"Sen yapamadın, ben yapayım demektir. Ama küfürlere sahip çıkan, Turkovac gibi dünyada çok az ülkenin yaptığı aşı çalışmasını yokmuş diye dünyaya söyleyen bir anlayışın hiç kimseye faydası yoktur. Ne olursa olsun Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. Türkiye'mizi pandemiye ve dünyadaki krize rağmen büyütmeye devam edeceğiz. Biz artık zincirlerini kıran bir Türkiye'de yaşıyoruz. Biz artık büyüyen bir Türkiye'de yaşıyoruz. Güçlü, büyük Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, açılışın ardından AK Parti Çan ilçe Başkanlığı binasında parti teşkilatıyla bir araya geldi.