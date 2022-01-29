CHP kulisleri için bomba iddia! İmamoğlu için çok zıplıyordu çok hopluyordu dediler! Metin Özkan A Haber’de açıkladı

CHP GENEL MERKEZİ BU DURUMA ÜZÜLMEDİ

İmamoğlu saplandığı kardan çıkamadı ama CHP Genel Merkezi bu durumdan çok karlı çıktı. İmamoğlu'nun bu görüntülerinden ben bile rahatsız olarak bir belediye başkanı için üzülürken, CHP Genel Merkezi'nin bundan üzüntü duymadığını biliyorum.