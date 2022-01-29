CHP kulisleri için bomba iddia! İmamoğlu için çok zıplıyordu çok hopluyordu dediler! Metin Özkan A Haber'de açıkladı
İstanbul'da yoğun kar yağışının etkili olduğu anlarda İngiliz diplomat ile balık restoranında 3 saatlik bir yemeğe katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na vatandaşlar yoğun tepki göstermişti. Gazeteci Metin Özkan, İmamoğlu'nun bu davranışı sonrası CHP Genel Merkezi kulislerinde konuşulanlar hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Özkan " 'Oh olsun sana. Çok zıplıyordun, çok hopluyordun, şimdi otur yerine' bu cümleyi konuştuğum bazı CHP'li yöneticiler kurdu." ifadelerini kullandı.
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı esnasında çok sayıda vatandaşın yolda mahsur kaldığı anlarda İngiliz konsolos ile balık restorantında yemek yemeye giden ve 3 saat boyunca restoranda kalan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yoğun tepki gelmişti.
Gazeteci Metin Özkan, İmamoğlu'nun bu tutumu hakkında CHP Genel Merkezi'nde konuşulanlar hakkında flaş bir iddiada bulundu.
CHP GENEL MERKEZİ BU DURUMA ÜZÜLMEDİ
İmamoğlu saplandığı kardan çıkamadı ama CHP Genel Merkezi bu durumdan çok karlı çıktı. İmamoğlu'nun bu görüntülerinden ben bile rahatsız olarak bir belediye başkanı için üzülürken, CHP Genel Merkezi'nin bundan üzüntü duymadığını biliyorum.
"ÇOK ZIPLIYORDUN ÇOK HOPLUYORDUN"
"Oh olsun sana. Çok zıplıyordun, çok hopluyordun, şimdi otur yerine" bu cümleyi konuştuğum bazı CHP'li yöneticiler kurdu.
"İNGİLİZ ELÇİ İLE YEMEK YİYORSUN GENEL BAŞKANININ HABERİ YOK"
İngiliz Büyükelçisiyle yemek yiyorsunuz genel başkanınızın haberi yok. Avrupa ülkelerinde bir belediye başkanı yabancı bir misyon şefiyle görüşmek için önce İçişleri Bakanlığından izin alır.
BU GÖRÜŞMEDE NE KONUŞTUNUZ?
Tabiki bu durumu genel başkanına ve Dışişleri bildirmesi gerekir. CHP Genel Başkanının, Dışişlerinin, İstanbul Valiliğinin haberi olmadığı ve bunu özel hayatım diyerek geçiştirdiğiniz bu görüşmede ne konuştunuz?
NE OLMUŞTU?
Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte saatlerce aç sussuz bekleyen İstanbullular yardım beklerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçıda ziyafet yaptığı görüntüleri ortaya çıktı. Yemek ziyafetinde Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ve eşi Jane Lady Chilcott'in de yanında olduğu anlaşıldı.
PEŞİNE KAR KÜREME ARACINI DA TAKTI
İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı esnasında şehrin en lüks balık restorantlarından birinde akşam yemeği yiyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun restoranta ulaşım ulaşım sağlayacağı yolun İBB kar küreme ekipleri tarafından 10 dakikada bir olmak üzere açıldığı ve tuzlandığı görüntüler ortaya çıktı.
İMAMOĞLU KABUL ETTİ
CHP'li isimlerin geçmişe ait görüntüler olduğunu iddia ettikleri Balıkçı Kahraman rezaleti örtbas edilemeyince İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görüntüleri kabul etmek zorunda kaldı. İmamoğlu, ''3 yıldır süren İstanbul'u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM'dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu.'' ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? 29 Ocak Arnavutköy, Bağcılar, Beşiktaş, Kağıthane su kesintisi ne zaman düzelecek?
- Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2022 4. dönem Nescafe çekiliş sonuçları kazananlar ne zaman belli olacak?
- Memur 2,5 zam ve 14 günlük maaş farkı yattı mı? 2022 Ocak memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
- AYLIKLARA ZAM! 2022 yaşlı aylığı, engelli aylığı, evde bakım yardımı ve SED ödemeleri ne kadar oldu? SON DAKİKA HABERLER
- Erhan Çetinkaya kimdir? Yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya kaç yaşında ve nereli? Erhan Çetinkaya'nın biyografisi
- Mazot ve gübre desteği yattı mı? Ziraat Bankası 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?
- Tarih açıklandı! TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman? 15 projede taksit ödemeleri 604 TL'den başlıyor! İşte o projeler
- CTE son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Adalet Bakanlığı açık cezaevi Kovid-19 izni ne zaman bitecek?
- Asgari ücretli çalışanlar dikkat! Maaşlara artı olarak yansıyacak! AGİ tüm çalışanlar için kalktı mı? Vergi istisnası...
- Galatasaray haberleri! Luis Campos kimdir, kaç yaşında? Luis Campos görevi nedir, hangi takımlarda çalıştı?
- Bekir Bozdağ kimdir? Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kaç yaşında ve nereli? İşte Bekir Bozdağ'ın hayat hikayesi
- Erhan Çetinkaya kimdir, kaç yaşında? Yeni TUİK Başkanı Erhan Çetinkaya nereli? İşte görevleri ve biyografisi...