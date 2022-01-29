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CHP kulisleri için bomba iddia! İmamoğlu için çok zıplıyordu çok hopluyordu dediler! Metin Özkan A Haber'de açıkladı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 29.01.2022 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022
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CHP kulisleri için bomba iddia! İmamoğlu için çok zıplıyordu çok hopluyordu dediler! Metin Özkan A Haber’de açıkladı

İstanbul'da yoğun kar yağışının etkili olduğu anlarda İngiliz diplomat ile balık restoranında 3 saatlik bir yemeğe katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na vatandaşlar yoğun tepki göstermişti. Gazeteci Metin Özkan, İmamoğlu'nun bu davranışı sonrası CHP Genel Merkezi kulislerinde konuşulanlar hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Özkan " 'Oh olsun sana. Çok zıplıyordun, çok hopluyordun, şimdi otur yerine' bu cümleyi konuştuğum bazı CHP'li yöneticiler kurdu." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı esnasında çok sayıda vatandaşın yolda mahsur kaldığı anlarda İngiliz konsolos ile balık restorantında yemek yemeye giden ve 3 saat boyunca restoranda kalan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yoğun tepki gelmişti.

Gazeteci Metin Özkan, İmamoğlu'nun bu tutumu hakkında CHP Genel Merkezi'nde konuşulanlar hakkında flaş bir iddiada bulundu.

CHP GENEL MERKEZİ BU DURUMA ÜZÜLMEDİ

İmamoğlu saplandığı kardan çıkamadı ama CHP Genel Merkezi bu durumdan çok karlı çıktı. İmamoğlu'nun bu görüntülerinden ben bile rahatsız olarak bir belediye başkanı için üzülürken, CHP Genel Merkezi'nin bundan üzüntü duymadığını biliyorum.

"ÇOK ZIPLIYORDUN ÇOK HOPLUYORDUN"

"Oh olsun sana. Çok zıplıyordun, çok hopluyordun, şimdi otur yerine" bu cümleyi konuştuğum bazı CHP'li yöneticiler kurdu.

"İNGİLİZ ELÇİ İLE YEMEK YİYORSUN GENEL BAŞKANININ HABERİ YOK"

İngiliz Büyükelçisiyle yemek yiyorsunuz genel başkanınızın haberi yok. Avrupa ülkelerinde bir belediye başkanı yabancı bir misyon şefiyle görüşmek için önce İçişleri Bakanlığından izin alır.

BU GÖRÜŞMEDE NE KONUŞTUNUZ?

Tabiki bu durumu genel başkanına ve Dışişleri bildirmesi gerekir. CHP Genel Başkanının, Dışişlerinin, İstanbul Valiliğinin haberi olmadığı ve bunu özel hayatım diyerek geçiştirdiğiniz bu görüşmede ne konuştunuz?

NE OLMUŞTU?

Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte saatlerce aç sussuz bekleyen İstanbullular yardım beklerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçıda ziyafet yaptığı görüntüleri ortaya çıktı. Yemek ziyafetinde Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ve eşi Jane Lady Chilcott'in de yanında olduğu anlaşıldı.

PEŞİNE KAR KÜREME ARACINI DA TAKTI

İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı esnasında şehrin en lüks balık restorantlarından birinde akşam yemeği yiyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun restoranta ulaşım ulaşım sağlayacağı yolun İBB kar küreme ekipleri tarafından 10 dakikada bir olmak üzere açıldığı ve tuzlandığı görüntüler ortaya çıktı.

İMAMOĞLU KABUL ETTİ

CHP'li isimlerin geçmişe ait görüntüler olduğunu iddia ettikleri Balıkçı Kahraman rezaleti örtbas edilemeyince İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görüntüleri kabul etmek zorunda kaldı. İmamoğlu, ''3 yıldır süren İstanbul'u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM'dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu.'' ifadelerini kullandı.

CHP kulisleri için bomba iddia! Metin Özkan A Haber’de açıkladı CHP KULİSLERİ İÇİN BOMBA İDDİA! METİN ÖZKAN A HABER'DE AÇIKLADI

Vatandaşa yok İmamoğlu’na var!

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