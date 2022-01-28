Son dakika: Ekrem İmamoğlu neye güveniyor? Balık sefasına tepkiler sürüyor: Gündeminde İstanbul yok
Son dakika haberine göre milyonlarca İstanbullu karla mücadele ederken İngiliz Büyükelçi’yle yemekte buluşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepkiler sürüyor. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "İBB Başkanı’nın gündeminde İstanbul yok." dedi. Ekrem İmamoğlu'nun balıkçı sefasını, Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve Metin Altınok bugünkü köşe yazılarına taşıdı. Hilal Kaplan, "Daha önce İstanbul'u sel aldığında Bodrum'da görüntülendiğini, depremzedelerle buluşmasının hemen ardından kayak tatiline gittiğini de unutmuştuk zaten.İmamoğlu siyasetini, milletimizin ne kadar "unutkan" olduğuna güvenmesinden ayrı okuyamıyorum." diye yazdı. Melik Altınok ise "Sayın Elçi'yle yemeğiniz İBB Başkanı'nın "şeffaf" programında yer alan bir görevse o halde niçin resmi olarak duyurmadınız? Dahası saklama ihtiyacı duydunuz?" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da kar yağışı sonrasında İBB tarafından gerekli önlemler alınmadığı için vatandaşların yollarda yaşadığı kar esaretinin yankıları sürüyor. Meteoroloji'den yapılan tüm uyarılara rağmen yollara yeterli tuz ve solüsyon dökülmediği için trafikte kaos yaşanırken binlerce vatandaş yollarda saatlerce mahsur kalmıştı.
Tam da o saatlerde İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemekte buluşup restoranda balık keyfi yaptığı ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hemen her kesimden tepki geldi.
İMAMOĞLU NEYE GÜVENİYOR?
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun balıkçı sefasını, Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve Metin Altınok bugünkü köşe yazılarına taşıdı.
İşte Hilal Kaplan'ın bugünkü köşe yazısı:
"Ani kar yağışı" diyerek bahane üretmeye çalışıyor. Uzmanların günlerdir "kar fırtınası" diye uyardıklarını unutalım.
"Burası bizim yetki alanımız değil" diyor. İBB'nin Saraçhane'deki kendi binasının önünden geçen yolları bile kardan temizlemediğini unutalım.
"Ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle" diyor. İBB'nin kar zinciri takılmamış kar küreme aracının(!) yolda kayıp dört aracı ezdiğini ve araç operatörünün 1.90 promil alkollü çıktığını unutalım.
"Trollerin fırsatçılığı" diyor. Ayazda 12 saat çocuğuyla, yaşlısıyla, hastasıyla mahsur kalmış halkımızın görüntülerini unutalım.
Murat Ongun'un kendi açıkladığı rakamlarla 2017'deki benzer fırtınada AK Parti İBB'sinin kullandığı malzemelere bakıyorum: AK Parti'nin 3 kat fazla tuz ve 26 kat fazla özel solüsyonla yollara müdahale ettiği ortaya çıkıyor. Çabucak unutalım.
"Yoğun çabalarımızla..." diyor. Bunu dediğinin akşamı Sarıyer'deki balık restoranında fotoğraflandığını, 3 saat boyunca İngiliz büyükelçiyle yemek yediğini, o sırada şahsına özel kar küreme araçlı konvoyun 20 dakikada bir restoran yolunun karını temizlediğini unutalım.
Özellikle de 12 saat karda mahsur kalmış vatandaşlar varken, büyükelçinin kendisiyle görüşmek için Ankara'dan geldiğini ve afetle mücadele kadar önemli bir toplantı yaptığını söylediğini de unutalım.
Daha önce İstanbul'u sel aldığında Bodrum'da görüntülendiğini, depremzedelerle buluşmasının hemen ardından kayak tatiline gittiğini de unutmuştuk zaten.
İmamoğlu siyasetini, milletimizin ne kadar "unutkan" olduğuna güvenmesinden ayrı okuyamıyorum. Haklı çıkmaz da diyemiyorum.
Yolları tuzlayamadı ama balığı tuzlu seviyormuş başkanım. Afiyet olsun.
SON KARARINIZ MI EKREM BEY?
İşte Melih Altınok bugünkü köşe yazısı:
Yönettiği kent kara teslim olmuşken sözcüsü Cenevre'de kayakta, kendisi de Boğaz'daki bir balıkçıda meze tattırırken yakalanan Ekrem İmamoğlu tartışmasında mesele "yemek" değil...
En yumuşak ifadeyle "sistematik olarak doğruyu söylememek"...
Zira;
1- Başkan ortalık iddialarla çalkalanırken önce, sanki böyle bir yemek asla yenmemiş, iddialar kuru iftiraymış gibi olayı yok saydı. Sosyal medyada yayılan görüntülere rağmen ağzını açmadı, bir tweet bile atmadı, attırmadı...
2- Sonra tartışma büyüyünce mecburen bir açıklama yaptı... "Ayaküstü akşam kayıntısı da mı yap'mıyak" mealinde savunmaya geçti.
3- Daha sonra da "İngiltere elçisiyle aylar öncesinden planlanmış bir iş yemeği" yediğini, iptal etmesinin şık olmayacağını falan söyledi.
4- Son olarak da aslında mesele, söylenenler, eleştiriler "Umurumda bile değil" dedi.
Şimdi bunlardan hangisi gerçek?
Çünkü "Troller eski fotoğraflarla başkanımıza iftira atıyorlar" diye savunmaya geçen en yüzsüz ve ünlü yandaşlar bile tweet'lerini apar topar sildiler.
İkinciyi de...
Malumunuz, Başkan'ın balıkçıda "ihtiyaç giderdiği" şeklindeki savunmayı yalanlayan da üçüncü açıklamasıyla bizzat Ekrem Bey oldu!
Gelelim üçe..
Emin misiniz Ekrem Bey?
Son söylediğinize inanacak olursak... Sayın Elçi'yle yemeğiniz İBB Başkanı'nın "şeffaf" programında yer alan bir görevse o halde niçin resmi olarak duyurmadınız? Dahası saklama ihtiyacı duydunuz?
Ve son olarak dört...
Son kararınız, ağzınızdan çıkan tek gerçek gibi görünüyor...
Evet, "Sahibiyim" dediğiniz "16 milyon İstanbullunun" (24.20.2019) ne düşündüğü hakikaten umurunuzda bile değilmiş.
Nasıl olsa "Karda mahsur kalırsam kalayım, yeter ki belediyenin kar küreme araçları lakerdalarla başkanımı buluştursun..." diyen efsunlaşmış kemik bir taban var arkanızda değil mi?
Siz "milyoner" olmayacaksınız da kim olacak?
TEPKİ YAĞIYOR: GÜNDEMİNDE İSTANBUL YOK
İşte sosyal medyada İmamoğlu'na gösterilen tepkilerden bazıları:
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: İBB Başkanı, AKOM'da görüntülenmesi gerekirken bir başka yerde görüntüleniyor. Saniyenin bile en kıymetli olduğu süreçler var. Mesele ciddiye almamak. İBB Başkanı'nın gündeminde İstanbul yok.
'ÖNGÖRÜSÜZLÜK'
Fatih Portakal: O gün yemeğe gitmesini ben normal karşılamıyorum. Çünkü normal bir günden bahsetmiyoruz, anormal bir günden bahsediyoruz hava koşullarından dolayı. O yemekte olmaması gerekiyordu. Yani siz, şehriniz kar altındayken ekipleriniz mücadele ediyorken, 19 saat dahi mücadele etseniz, uykusuz kalsanız bile gitme hakkınız yok bir belediye başkanı olarak. Ben buna sadece öngörüsüzlük diyorum.
'BALIKÇIDA KAFA ÇEKİYOR'
Can Ataklı: Bu kadar önemli bir günde o yemeği ertelersin. Yağmurda Bodrum'da, depremde kar tatilinde, İstanbul'a kar krizinde de balıkçıda kafa çekiyor.
Salak gibi gideceğin restaurant önüne önceden kar küreme araçlarını gönderirsen, onlar da 10 dakikada bir geçip 'Aman buradan başkan çıkacak. Ayıp olmasın' diye (restaurant önünü) kar küremesi yapıyor.
'PALAVRADAN ADAMLAR'
Nihat Genç: İmamoğlu, üç gün önce afet uyarısı yapıldığı halde İngiliz elçisiyle yemekte yakalanıyor, yardımcısı Murat Ongun da aynı saatte İsviçre'de kayak tatilindeymiş. Boş adamlar boş. Bu palavradan adamları yere göğe koymayanlar, utanır mı?
Gazeteci-Yazar Gaffar Yakınca: 3 saat süren görüşme İBB kayıtlarında yok, misyonunuzun sayfalarında da görünmüyor. İmamoğlu 'Görüşme önemliydi' dedi. Türk kamuoyu bu 'özel ve önemli' görüşmenin kapsamını merak ediyor. Açıklama yapacak mısınız?
MİLLETE TEPEDEN BAKIŞ
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: Şehri emanet ettiğimiz kişi, milletin derdi yerine bir ülkenin elçisiyle yemeğe gidiyor. Bunu da üst perdeden bir dille savunuyor. Bir tarafa 16 milyonu, diğer tarafa bir ülkenin büyükelçisiyle yemeği alıp tavrınızı milletinizden yana değil yemekten yana koymanızı sıradan bir siyasi hata olarak görmeyeceğiz. Aziz milletimiz tepeden bakışınızı değerlendirecek, notunu takdir edecektir.
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