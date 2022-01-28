Son dakika: Ekrem İmamoğlu neye güveniyor? Balık sefasına tepkiler sürüyor: Gündeminde İstanbul yok



Şimdi bunlardan hangisi gerçek?

Çünkü "Troller eski fotoğraflarla başkanımıza iftira atıyorlar" diye savunmaya geçen en yüzsüz ve ünlü yandaşlar bile tweet'lerini apar topar sildiler.

İkinciyi de...

Malumunuz, Başkan'ın balıkçıda "ihtiyaç giderdiği" şeklindeki savunmayı yalanlayan da üçüncü açıklamasıyla bizzat Ekrem Bey oldu!

Gelelim üçe..

Emin misiniz Ekrem Bey?

Son söylediğinize inanacak olursak... Sayın Elçi'yle yemeğiniz İBB Başkanı'nın "şeffaf" programında yer alan bir görevse o halde niçin resmi olarak duyurmadınız? Dahası saklama ihtiyacı duydunuz?

Ve son olarak dört...

Son kararınız, ağzınızdan çıkan tek gerçek gibi görünüyor...

Evet, "Sahibiyim" dediğiniz "16 milyon İstanbullunun" (24.20.2019) ne düşündüğü hakikaten umurunuzda bile değilmiş.

Nasıl olsa "Karda mahsur kalırsam kalayım, yeter ki belediyenin kar küreme araçları lakerdalarla başkanımı buluştursun..." diyen efsunlaşmış kemik bir taban var arkanızda değil mi?

Siz "milyoner" olmayacaksınız da kim olacak?

TEPKİ YAĞIYOR: GÜNDEMİNDE İSTANBUL YOK

İşte sosyal medyada İmamoğlu'na gösterilen tepkilerden bazıları:

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: İBB Başkanı, AKOM'da görüntülenmesi gerekirken bir başka yerde görüntüleniyor. Saniyenin bile en kıymetli olduğu süreçler var. Mesele ciddiye almamak. İBB Başkanı'nın gündeminde İstanbul yok.





'ÖNGÖRÜSÜZLÜK'

Fatih Portakal: O gün yemeğe gitmesini ben normal karşılamıyorum. Çünkü normal bir günden bahsetmiyoruz, anormal bir günden bahsediyoruz hava koşullarından dolayı. O yemekte olmaması gerekiyordu. Yani siz, şehriniz kar altındayken ekipleriniz mücadele ediyorken, 19 saat dahi mücadele etseniz, uykusuz kalsanız bile gitme hakkınız yok bir belediye başkanı olarak. Ben buna sadece öngörüsüzlük diyorum.

'BALIKÇIDA KAFA ÇEKİYOR'

Can Ataklı: Bu kadar önemli bir günde o yemeği ertelersin. Yağmurda Bodrum'da, depremde kar tatilinde, İstanbul'a kar krizinde de balıkçıda kafa çekiyor.

Salak gibi gideceğin restaurant önüne önceden kar küreme araçlarını gönderirsen, onlar da 10 dakikada bir geçip 'Aman buradan başkan çıkacak. Ayıp olmasın' diye (restaurant önünü) kar küremesi yapıyor.





'PALAVRADAN ADAMLAR'

Nihat Genç: İmamoğlu, üç gün önce afet uyarısı yapıldığı halde İngiliz elçisiyle yemekte yakalanıyor, yardımcısı Murat Ongun da aynı saatte İsviçre'de kayak tatilindeymiş. Boş adamlar boş. Bu palavradan adamları yere göğe koymayanlar, utanır mı?

Gazeteci-Yazar Gaffar Yakınca: 3 saat süren görüşme İBB kayıtlarında yok, misyonunuzun sayfalarında da görünmüyor. İmamoğlu 'Görüşme önemliydi' dedi. Türk kamuoyu bu 'özel ve önemli' görüşmenin kapsamını merak ediyor. Açıklama yapacak mısınız?

MİLLETE TEPEDEN BAKIŞ

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: Şehri emanet ettiğimiz kişi, milletin derdi yerine bir ülkenin elçisiyle yemeğe gidiyor. Bunu da üst perdeden bir dille savunuyor. Bir tarafa 16 milyonu, diğer tarafa bir ülkenin büyükelçisiyle yemeği alıp tavrınızı milletinizden yana değil yemekten yana koymanızı sıradan bir siyasi hata olarak görmeyeceğiz. Aziz milletimiz tepeden bakışınızı değerlendirecek, notunu takdir edecektir.



