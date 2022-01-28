Ekrem İmamoğlu’nun yemek yediği İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott’un gizemli görüşmeleri! Atina’da ’Türkiye’de darbe’ toplantısında neler görüşüldü?

ATİNA'YA BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Ama bu yemek gizli kalacaktı ne hikmetse bu yemek gizli kalmadı ve 127 yıl yani Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasından önce kurulan bir gazete Estia Gazetesi ki devlet yanlısı olarak biliniyor. Bu gazete bu haberi 16 Ekim'de yemek yendi 18 Ekim'de bu haber çıktı. Dolayısıyla İngiltere'nin o dönem ve şimdiki İmamoğlu'yla yemek yiyen Büyükelçi Yunanistan ile plan yaptı ve bir sonraki günde neler yapılacağı konuşuldu bu yemekte. O zaman bu haber Atina'ya bomba gibi düşmüştü. Yemekte bulunan diğer aktörlerden bazılarının da Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın seçkin diplomatları olduğu biliniyor. Çok kısıtlı bir yemekti ancak Büyükelçi o dönem Yunanistan'da büyük bir aktör olarak şu anda hala konuşulmaya devam ediyor.