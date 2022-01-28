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Ekrem İmamoğlu'nun yemek yediği İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott'un gizemli görüşmeleri! Atina'da 'Türkiye'de darbe' toplantısında neler görüşüldü?

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Giriş Tarihi: 28.01.2022 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022
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Ekrem İmamoğlu’nun yemek yediği İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott’un gizemli görüşmeleri! Atina’da ’Türkiye’de darbe’ toplantısında neler görüşüldü?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda yemek yediği İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de dikkat çeken bir toplantı yaptı. İngiliz Büyükelçi'nin organize ettiği Atina'daki darbe toplantısında neler görüşüldü? Gazeteci İlhan Tahsin, o görüşmenin detaylarını Gümülcine’den aktardı.


İstanbullu vatandaşlar karla mücadele verirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile balıkçıda bir araya gelmesine tepkiler sürüyor.

Konu gündemdeki yerini korurken çok çarpıcı bir gelişme ortaya çıktı. Chilcott, 16 Ekim'de İngiltere'nin Atina ve Lefkoşa büyükelçileriyle Atina'da bir araya gelmiş, 'Türkiye'de darbe senaryoları' konuşulmuştu.

Atina'da 'Türkiye'de darbe' toplantısında neler görüşüldü? Gazeteci İlhan Tahsin, o görüşmenin detaylarını Gümülcine'den aktardı.

"ÇOK GİZLİYDİ BU YEMEK"

İşte o açıklamadan satır başları;

İmamoğlu'nun yemek yediği büyükelçi Yunanistan'da "Büyük aktör" olarak tanımlanıyor. Bunu zaten tüm gazetelerde Ekim ayında çıkardıkları sayılarda yazmışlardı ve büyük beklentileri vardı "Türkiye'de bir darbe olacak, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olaysız bir şekilde görevden gidecek" diye sonraki günün planlaması yapıldı. Çok gizliydi bu yemek.

ATİNA'DA BİR PLANLAMA YAPILDI

Bu yemeğe Güney Kıbrıs Büyükelçisi katıldı. O dönem İngiltere'nin Atina'daki Büyükelçisi de yemekteydi. Dolayısıyla bir planlama yapıldı Atina'da. Atina'nın çok gizli büyükelçilik konutlarından birinde.

ATİNA'YA BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Ama bu yemek gizli kalacaktı ne hikmetse bu yemek gizli kalmadı ve 127 yıl yani Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasından önce kurulan bir gazete Estia Gazetesi ki devlet yanlısı olarak biliniyor. Bu gazete bu haberi 16 Ekim'de yemek yendi 18 Ekim'de bu haber çıktı. Dolayısıyla İngiltere'nin o dönem ve şimdiki İmamoğlu'yla yemek yiyen Büyükelçi Yunanistan ile plan yaptı ve bir sonraki günde neler yapılacağı konuşuldu bu yemekte. O zaman bu haber Atina'ya bomba gibi düşmüştü. Yemekte bulunan diğer aktörlerden bazılarının da Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın seçkin diplomatları olduğu biliniyor. Çok kısıtlı bir yemekti ancak Büyükelçi o dönem Yunanistan'da büyük bir aktör olarak şu anda hala konuşulmaya devam ediyor.

Yunanistan medyası, 16 Ekim'de İngiltere'nin Atina, Lefkoşa ve Ankara büyükelçilerinin Atina'da gizli bir toplantı yaptığını yazdı. 'Buluşmanın ilk olarak gizli kalması planlanmıştı. Ancak görüşme sızdırıldı.' denilen haberde Yunan siyaset ve medya temsilcilerinin bir araya geldiğini yazan gazete, toplantıda Erdoğan'a karşı bir darbe girişiminin konu edildiğini aktardı.

İngiliz büyükelçinin ’gizemli’ görüşmeleri İNGİLİZ BÜYÜKELÇİNİN 'GİZEMLİ' GÖRÜŞMELERİ

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