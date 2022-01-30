İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İngiliz elçi Dominick Chilcott ile ne görüştü? Çarpıcı sözler: Sadece bir yemek değil operasyonun bir parçası! Londra'dan...

Son dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kar esareti yaşandığı sırada İngiliz Büyükelçi Dominick Chlcott ile yaptığı görüşmeye tepkiler sürüyor. Peki İmamoğlu yemekte ne görüştü? Balıkçıda yemeğin perde arkası ne? CHP'nin bu yemekten haberi var mıydı? Eski Bakan Bülent Akarcalı, Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve Hukukçu Serdar Öktem, gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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