Liyakat ve tecrübe neden tasfiye edildi? İngiliz Büyükelçi ile ne konuştular? İBB’nin imajını kurtarma hamlesi mi?

"ÇOK VAHİM BİR DURUM"

Gazeteci Gaffar Yakınca: Ekrem İmamoğlu ve İngiliz Büyükelçi'nin görüşmesinden CHP'nin habersiz olması durumunda karşımızda iki durum var. Şimdi CHP yönetiminin ve İl Başkanın bu görüşmeyi bilmesi ihtimali var ki bu doğruysa CHP yalan söylüyor ve manipülasyon yapıyor. CHP'nin kurumsal kişiliği kurumsal yapısı açısından çok vahim bir durum var. O zaman da CHP'nin bu görüşmeden haberi olmadığını anlıyoruz. Görüşmenin gizliliğine dair çok net deliller var. Görüşmeye dair fotoğraf gündeme geldikten sonra 24 saat açıklama yapılmadı. Bir de bu süreçte yalan haber yapma çalışmaları oldu.

"YALAN HABER OLARAK TEST ETTİLER"

"Balıkçıya gitmedi" yalanını küçük bir mecra olan Aykırı'da "yalan haber" olarak test ettiler ancak bu yalan tutmadı. Hadise ortaya çıktı ve manzara çok net. Büyük bir ihtimalle CHP yönetimi de bizler gibi aldatılmak istendi. İmamoğlu, '16 milyon İstanbullu kadar önemlidir bu görüşme' dedi ve bize verdiği önemi gösterdi.