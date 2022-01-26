CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu balıkçıya giderek kendisiyle çelişti! O videodaki sözleri gündem oldu! İşini seven insan hiç mazeret üretmez
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şehir adeta kar altındayken ve binlerce İstanbullu yollarda mahsur kalmışken lüks bir balıkçıya gidip yemek yemesi ve bunu "yemek molasındaydım" şeklinde yorumlaması büyük tepkilere neden olmuştu. Oysa İBB Başkanı İmamoğlu'nun resmi sosyal medya hesabından 1 ay önce paylaştığı bir videoda "Dediğim gibi işini seven insan hiç mazeret üretmez" ifadelerini kullanmıştı. Vatandaşlar bu video sonrası İmamoğlu'nun ekiplerinin başında olmayıp balıkçıya gitmesini "kendisiyle çelişti" şeklinde yorumladı. İşte İmamoğlu'nun gündem olan o videosu...
"YEMEK MOLASINA ÇIKMIŞTIM"
Şehirde kar yağış nedeniyle hayatın felç olduğu anlarda balıkçıya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu durumu bir saatlik yemek molası olarak yorumladı.
İNGİLİZ KONSOLOS İLE SORU İŞARETİ OLUŞTURAN GÖRÜŞME
İmamoğlu'nun balıkçıda geçirdiği sürenin bir saat değil üç saat olmasının yanında balıkçıya İngiliz konsolosu ile yapılan görüşme de akıllarda soru işareti bıraktı.
1 AY ÖNCE İLE NE DEĞİŞTİ?
Diğer yandan şehir kar yığını altındayken bir saatlik yemek molası verdiğini söyleyen İmamoğlu'nun bir ay önce resmi sosyal medya hesabından yayınladığı videoda bir toplantı arasında yemek yerken verdiği görüntüler sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
İŞİNİ SEVEN İNSAN HİÇ MAZERET ÜRETMEZ
İmamoğlu videoda "Gündüz bir çorba içiyorum. Ama dediğim gibi işini seven insan hiç mazeret üretmez " ifadelerini kullanmıştı.
Ortaya çıkan bu video sonrasında milyonlarca İstanbullu vatandaş şehirde onlarca kişi mahsur kalmışken İmamoğlu'nun balıkçıya giderek bu durumu yemek molası olarak yorumlamasını "İmamoğlu mazeret üretiyor" şeklinde değerlendirdi.
KENDİNE ÖZEL KAR KÜREME EKİBİYLE GİTTİ
İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı esnasında şehrin en lüks balık restorantlarından birinde akşam yemeği yiyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun restoranta ulaşım ulaşım sağlayacağı yolun İBB kar küreme ekipleri tarafından 10 dakikada bir olmak üzere açıldığı ve tuzlandığı görüntüler ortaya çıktı.
3 SAAT SÜRDÜ
Görüntüler İmamoğlu'na ait araç ve koruma ekiplerinin geçtiği esnada arkalarından kar küreme aracının geçtiği görülüyor. Diğer yandan kar küreme araçlarının saat 17.47 (İmamoğlu'nun restoranta geliş saati) ile 20.49 (İmamoğlu'nun restoranttan ayrılış saati) bölgede sürekli çalışma yaptığı belirtildi.
İSTANBULLU ÇİLE ÇEKTİ O İSE SEFA SÜRDÜ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının on binlerce vatandaşı yollarda mahsur bıraktığı sırada Sarıyer'in en lüks restoranlarından olan Balıkçı Kahraman'da çekilen fotoğraflarına vatandaşlar yoğun tepki göstermişti.
İMAMOĞLU KABUL ETTİ
CHP'li trollerin geçmişe ait görüntüler olduğunu iddia ettikleri Balıkçı Kahraman rezaleti örtbas edilemeyince İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görüntüleri kabul etmek zorunda kaldı. İmamoğlu, ''3 yıldır süren İstanbul'u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM'dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu.'' ifadelerini kullandı.
MURAT ONGUN DA TATİLDE
Murat Ongun, vatandaşları trollükle suçlayarak, ''Olağanüstü bir kar yağışına karşı olağanüstü mücadele veriyoruz.'' dedi. Söz konusu tweetin sahibi İBB Sözcüsü Murat Ongun'un İsviçre Cenevre'de bir otelde tatil yaparken bu paylaşımları yapması gündeme bomba gibi düşmüştü.
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