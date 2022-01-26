CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu balıkçıya giderek kendisiyle çelişti! O videodaki sözleri gündem oldu! İşini seven insan hiç mazeret üretmez

İMAMOĞLU KABUL ETTİ

CHP'li trollerin geçmişe ait görüntüler olduğunu iddia ettikleri Balıkçı Kahraman rezaleti örtbas edilemeyince İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görüntüleri kabul etmek zorunda kaldı. İmamoğlu, ''3 yıldır süren İstanbul'u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM'dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu.'' ifadelerini kullandı.

MURAT ONGUN DA TATİLDE

Murat Ongun, vatandaşları trollükle suçlayarak, ''Olağanüstü bir kar yağışına karşı olağanüstü mücadele veriyoruz.'' dedi. Söz konusu tweetin sahibi İBB Sözcüsü Murat Ongun'un İsviçre Cenevre'de bir otelde tatil yaparken bu paylaşımları yapması gündeme bomba gibi düşmüştü.