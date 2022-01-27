İstanbullu kara CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yalana saplandı! Tuzlu faturayı vatandaş ödeyecek
Cuma günü başlayan Pazartesi günü etkisini artıran kar yağışı İstanbul'u esir aldı. Milyonlarca vatandaş karla boğuşurken balıkçıda yakalanan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "görev başındayım" algısı fena çöktü. Yemek sonunda çıkan faturanın 48 bin TL olduğu belirtilirken, faturayı İBB Özel Kalemi'nin teslim aldığı ancak henüz ödemenin gerçekleşmediği bilgisine ulaşıldı.
Troller "Fotoğraf eski" dedi. Gerçek ortaya çıkınca İmamoğlu tam 19 saat sonra yaptığı açıklamada "Bir saatlik molaydı" dedi. Bu da yalandı. Balıkçı keyfi tam 3 saat sürmüştü.
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle pazartesi akşamı kent trafiği felç oldu, vatandaşlar saatlerce yollarda çaresizce kurtarılmayı bekledi. Hastası, çocuğu, yaşlısı, herkes âdeta kaderiyle baş başa bırakıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi ise yağan karda ve mahsur kalan binlerce vatandaşın mağduriyetine çözüm üretemedi. Donmuş tuzları yol kenarına bırakan İBB yönetimi, sahaya tuzu atacak personel çıkartamadı. Günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen önlem almakta yetersiz kalan İBB sınıfta kaldı ve 16 milyon İstanbulluyu kar esaretine mahkûm etti. Vatandaş bir yardım eli beklerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Rumeli Kavağı'ndaki Kahraman Balıkçı adlı restoranda Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile bir araya geldi.
Restoranda balık eşliğinde toplantı yapan İmamoğlu, İstanbullunun yaşadığı mağduriyeti umursamazken, fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından apar topar mekandan ayrıldı ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi'ne (AKOM) giderek burada 'çalışıyor' algısı yaptı. İkilinin ne konuştuğu, ne amaçla buluştukları henüz netlik kazanmazken, balık keyfini ilk etapta yalanlayan İBB Başkanı ve yönetimi, mekan sahibinin açıklamaları sonrasında görüntüleri ve buluşmayı doğruladı. İmamoğlu, mızrak çuvala sığmayınca açıklama yapmak zorunda kaldı: "19 saat boyunca sahadan ve AKOM'dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu." Ancak İmamoğlu'nun saat 17.53'te gittiği, saat 20.46'da ayrıldığı ortaya çıktı.
BALIKÇIYA BASKI YAPTILAR
25 gün öncesinden rezervasyon yaptırdığı iddiaları ise gerçek dışı çıktı. Balıkçı Kahraman'ın işletmecisinin, İBB Özel Kalem Müdürlüğü'ne, "Ben inkar edemem" demesi üzerine, Özel Kalem tarafından İmamoğlu'dan onaylı bir metne göre konuşması istendiği öne sürüldü. Ancak işletme sahibi bunu kabul etmedi. Rumeli Kavağı'nda oturan Enver adındaki bir özel kalem çalışanın da balıkçıya "Olayı inkar edin" diyerek baskı kurduğu iddia edildi. Öte yandan İBB'nin Pendik Belediyesi'ne normal tuz yerine içindeki kum oranı yüksek olan kaya tuzu gönderdiği belirlendi.
VİP KAR KÜREME ARACI
İBB Başkanı İmamoğlu'na özel hizmet eden kar küreme aracının da 10 dakika arayla yolları temizlediği ortaya çıktı. Kar küreme aracının Maslak TEM bağlantı yoluna kadar İmamoğlu'na eskortluk ettiği öğrenildi.
TUZLU FATURAYI VATANDAŞ ÖDEYECEK
YEMEKLİ toplantıda İBB Başkanı ve eşi Dilek İmamoğlu'nun misafir ettiği Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile eşi, masada balık çeşitlerinin lezzetine baktı. 4'lünün favorisinin ise kalkan balığı olduğu, yemek sonunda çıkan faturanın 48 bin TL olduğu belirtildi. Yemek faturasının ise İBB Özel Kalemi'nin teslim aldığı ancak henüz ödemenin gerçekleşmediği bilgisine ulaşıldı. Balıkçıdaki 'tuzlu' fatura, İBB'nin, yani İstanbullunun cebinden çıkacak.
PİŞKİN SAVUNMA PES DEDİRTTİ
İBB Başkanı İmamoğlu, yalanları tek tek ortaya çıkınca balıkçıda 3 saat vakit geçirdiğini de kabul etti. İstanbulluların tepkilerini önemsemediğini belirten İmamoğlu şunları söyledi:
Yaklaşık 25 gün önce böyle bir buluşma gününü netleştirmiştik. İBB Başkanı'nın karla mücadele kadar dünya ülke temsilcileri ile kuracağı ilişki de görevidir ve sorumluluğudur.
Devletin imkânları kullanılarak bir MOBESE kamerasının görüntülerinin böylesi bir magazinsel sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin sağlanmasının karşısında ben takipçi olacağım.
VATANDAŞ İSYAN ETTİ
İmamoğlu'nun büyük sorun yaşanmadığını iddia ettiği konuşmasına vatandaşlar ise sosyal medyadan isyan etti:
Palandöken'i Rabbim ayağına getirdi. Ben olsam giyerim kayak takımlarını, çıkarım E5'e, kayarım gitsin...
Bir ay önce aldığınız İngiliz Büyükelçisiyle balık randevusunu iptal etmediniz. Binlerce İstanbullu yollarda mahsur kalmışken 2 saat 50 dakika balıkçıda kaldınız, ama 1 saat yemek molası diye tweet attınız. 16 milyon kendi başının çaresine bakmaya çalıştı, siz başınızın çaresine bakarken.
Başkan gündemi değiştiren sensin. Bizzat ben yaşadım 25 saat, öğleyin kar temizleme araçlarınız kuytuda bekliyorlardı. Eğer erken başlasalardı tuzlamaya Arnavutköy bu hale gelmezdi. Sen balık yerken bizim ayaklarımız su içinde araba ittiriyorduk.
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