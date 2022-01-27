İstanbullu kara CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yalana saplandı! Tuzlu faturayı vatandaş ödeyecek

Restoranda balık eşliğinde toplantı yapan İmamoğlu, İstanbullunun yaşadığı mağduriyeti umursamazken, fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından apar topar mekandan ayrıldı ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi'ne (AKOM) giderek burada 'çalışıyor' algısı yaptı. İkilinin ne konuştuğu, ne amaçla buluştukları henüz netlik kazanmazken, balık keyfini ilk etapta yalanlayan İBB Başkanı ve yönetimi, mekan sahibinin açıklamaları sonrasında görüntüleri ve buluşmayı doğruladı. İmamoğlu, mızrak çuvala sığmayınca açıklama yapmak zorunda kaldı: "19 saat boyunca sahadan ve AKOM'dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu." Ancak İmamoğlu'nun saat 17.53'te gittiği, saat 20.46'da ayrıldığı ortaya çıktı.