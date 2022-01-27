İBB "hazırlıksız" mı yakalandı? İstanbul'da yetersiz tedbir mi? İBB İstanbul'u kaderine mi terk etti?

YEMEKTE NE GÖRÜŞTÜ?

Bedeni İstanbul'da beyni Ankara'da. O yemek ve İstanbul şartları bir araya geldiğinde neden iptal edilemiyor ya da ertelenemiyor? Çünkü o yemeğe yüklenen misyon ve o misyonla Türkiye'nin 2023 siyasal planlamasına ilişkin faaliyet yürüten her türlü çevre için anlam ifade edebilecek bir faaliyettir ve Ekrem Bey onun güncel bir aktörüdür.

Türkiye'nin görünür gelecekte böyle bir organizasyona teslim edilmesi halinde nereye sürüklenebileceğini ya da hangi çıkmazda patinaj yapacağını gösteriyor."