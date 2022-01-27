İBB "hazırlıksız" mı yakalandı? İstanbul'da yetersiz tedbir mi? İBB İstanbul'u kaderine mi terk etti?
İstanbul’da etkili kar yağışı sonrası İBB yönetiminin sınıfta kalması ve Ekrem İmamoğlu’nun balıkçıda keyif yapması tepkileri çekti. Peki İBB yönetimi karla mücadelede neden yetersiz kaldı? Kar çilesinin yaşandığı gün "balıkçıda yemek" ne anlama geliyor? CHP'nin, İBB yönetiminden neden haberi yok? Büyükşehir, Meteoroloji'nin uyarılarını neden dikkate almadı? Önlemler zamanında neden alınmadı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, İletişimci/Yazar Ali Saydam ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan değerlendirdi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın açıklamaları:
"Pazartesi İstanbul'da yaşayanlar için kara bir güne dönüştü. Maalesef İstanbul'un yönetilemediği değil hiç yönetilemediği ortaya çıktı. Ortada bir gerçek var mızrak çuvala sığmıyor. Bu gerçeği gözlerden kaçırmak için Ekrem İmamoğlu işini yapmak yerine suyun üzerine çıkmaya çalışıyor.
Ekrem İmamoğlu, kamera görüntülerinin kim tarafından sızdırıldığını konuşarak bir garabete imza atıyor. Ve bu stratejiyi tercih ediyor. İşini yapamayanların olayları oraya buraya savuşturması, başka failler araması. İşte bu Ekrem İmamoğlu'nun temel yöntemi.
Ancak İstanbullu gördüğüne inanır. Pazartesi günü İstanbul'da tam bir felaket yaşandı. İnsanlar evlerine gidemedi ve yollarda kaldı. Metrobüs, metro ve tramvay duraklarında izdiham yaşandı. İstanbul'da tam bir kaos vardı. Korku filmi gibi bir durum oldu.
Bunlar yaşanırken Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda İngiliz Büyükelçi ile yemek yemesi bu işin üzerine tüy dikti. BuNU izah edecek ne akıl ne insaf ne de anlayış bende yok. İstanbul krizle boğuşurken hiç kimse işini gücünü bırakıp balıkçıda yemek yemeye gitmez. Bunun izahı olmaz. İstanbul CHP'li günlerine döndü ve CHP ile 2022'de yine yüzleşmiş oldu."
İletişimci/Yazar Ali Saydam öne çıkan sözleri:
"Bu sadece Ekrem İmamoğlu'nun hasleti değil genel başkanları da görüşüyor. Sistematik bir muhabbet var orada. Mektuplar yazılıyor büyükelçilere. Şaibe yaratmaya devam ediyor.
Krizin kendisi yönetilemedi. Krizin iletişiminde problem var. 3 saat gidip muhabbet ediyorsunuz. Sonrasında fotoğraflar yayınlandığı zaman inkar ediyorlar. Arkasından mola diyorlar. Sayın İmamoğlu, saha çalışanlarının montunu giyip yaptı ya basın açıklamasını o montu o gece giyecekti."
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ifadeleri
"Sayın Ekrem İmamoğlu siyasete özellikle de İBB'ye hangi araçlarla geldiyse muhtemelen o araçlar kendisini düşündüğü hedefe doğru değil siyaset öncesindeki konumuna doğru götürüyor. Yani nasıl geldiyseniz öyle gidersiniz diyebileceğim bir durum var.
YEMEKTE NE GÖRÜŞTÜ?
Bedeni İstanbul'da beyni Ankara'da. O yemek ve İstanbul şartları bir araya geldiğinde neden iptal edilemiyor ya da ertelenemiyor? Çünkü o yemeğe yüklenen misyon ve o misyonla Türkiye'nin 2023 siyasal planlamasına ilişkin faaliyet yürüten her türlü çevre için anlam ifade edebilecek bir faaliyettir ve Ekrem Bey onun güncel bir aktörüdür.
Türkiye'nin görünür gelecekte böyle bir organizasyona teslim edilmesi halinde nereye sürüklenebileceğini ya da hangi çıkmazda patinaj yapacağını gösteriyor."
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