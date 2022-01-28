Liyakat ve tecrübe neden tasfiye edildi? İngiliz büyükelçi ile ne konuştular? İBB'nin imajını kurtarma hamlesi mi?

İstanbul geçtiğimiz pazartesi günü yaşanan yoğun kar yağışı sonrası felaketi yaşadı. Vatandaşlar saatlerce yollarda kalırken CHP’li İBB Başkanı o sırada İngiliz Büyükelçi ile balıkçıda 3 saat süren bir yemek yedi. Kara karşı verilen başarısız mücadele CHP tarafından örtbas edilmeye çalışıldı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ne olduğu belli olmayan belgeler paylaşıldı. Peki kriz sırasında yapılan bu görüşme ne anlama geliyor? Yurt dışında eğitim gören 12 yönetici kurumdan neden uzaklaştırıldı? İngiliz büyükelçi ile ne konuştular? İBB'nin imajını kurtarma hamlesi mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci Gaffar Yakınca ve Murat Özer ile kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş değerlendirdi.

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