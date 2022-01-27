27 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İBB'nin karla mücadele fiyaskosunu unutturma çabası! İsmail Saymaz ve Halk TV'den yeni TÜGVA yalanı

İBB'nin karla mücadele fiyaskosunu unutturma çabası! İsmail Saymaz ve Halk TV'den yeni TÜGVA yalanı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2022 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022
ABONE OL
İBB’nin karla mücadele fiyaskosunu unutturma çabası! İsmail Saymaz ve Halk TV’den yeni TÜGVA yalanı

Türkiye günlerce CHP'li İBB'nin hukuka aykırı bir şekilde TÜGVA'nın Büyükada'daki yerini zorla tahliye etmeye çalıştığı görüntüleri konuştu. TÜGVA onurlu bir duruş sergileyerek haklı davasını mahkemeye taşıdı. Taraflar adaletin kararını beklerken devreye İsmail Saymaz girdi. İstanbul'da sadece 2 gün yağan kar sonrası megakentin kaosa dönüşmesi sosyal medyada ve kamuoyunda büyük gündem oldu. Vatandaşlar yetersiz kalan Ekrem İmamoğlu ve yönetimine ateş püskürdü. Tam bu noktada olayı unutturmak için CHP'nin fonladığı gazeteciler ve internet siteleri sahne aldı. TÜGVA üzerinde yeni bir algı oluşturmaya çalışan İsmail Saymaz ve Halk TV, İBB-TÜGVA arasında mahkemelik olan konuyla ilgili yalan ve iftira dolu mesaisine başladı. Saymaz yazısında TÜGVA'nın Adalar'daki davayı kaybettiğini ve karara itiraz etmeyeceklerini iddia etti. TÜGVA'dan yapılan açıklamada İsmail Saymaz'ın iddialarının yalan olduğu bildirildi. İşte İstanbul'un yaşadığı kar çilesinin unutturmaya çalışan CHP medyasının yeniden oynamak istediği TÜGVA yalanı ve gerçekler...

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve TÜGVA arasında gerginliği neden olan Adalar İskelesi'nin ikinci katına ilişkin davayı TÜGVA'nın kaybettiğini iddia etti. Saymaz'ın iddialarına yanıt veren TÜGVA, gerçekleri tek tek açıkladı.

Meteorolojinin günler öncesinden uyarmasına rağmen kar yağışına yeterli tedbiri alamayan İBB, şehirde büyük bir kaosun yaşanmasına neden oldu. Binlerce insan ve araç trafik sıkışıp kalırken, halkın imdadına yine Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hükümet yetkilileri ve AK Partili belediyeler koştu.

İBB'NİN KARLA MÜCADELE FİYASKOSU TÜGVA ÜZERİNDEN UNUTTURULMAYA ÇALIŞILIYOR
Halkın gördüğü bu gerçek karşısında algı operasyonları için düğmeye basan CHP, fonladığı kalemşor ve internet sitelerine TÜGVA'ya saldırı talimatı verdi. İsmail Saymaz Halk TV'deki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"İBB ile TÜGVA arasındaki kavga üç ay önce Büyükada'daki vapur iskelesinde patlak vermişti. Kavga, iskelenin ikinci katından çıktı. İBB'ye bağlı İstanbul Şehir Hatları, iskelenin üst katını 7 Haziran 2018'de TÜGVA'ya 10 yıl süreyle kiraladı. İBB, alanın ticari amaçlarla kullanıldığını belirterek, sözleşmeye aykırı davranıldığı için 21 Şubat 2020'de sözleşmeyi feshetti ve binanın boşaltılmasını istedi. İBB, tahliye etmek için 6 Ocak 2021'de Adalar Kaymakamlığı'na başvurdu. Bu arada TÜGVA da tedbir için mahkemeye gitti. Ancak İstanbul 2. İdare Mahkemesi, tahliyenin durdurulmasını reddetti. İBB, bir kez daha kaymakamlığa başvurdu." ifadesini kullandı.

Saymaz şunları kaydetti:

"Kaymakamlık, tahliye için sözleşmenin usulüne uygun feshedildiğine ilişkin belgeleri istedi. Aynı anda TÜGVA, Adalar Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, tarafların arasında geçerli kira sözleşmesi bulunduğunun tespitini, esasa ilişkin karar verilene kadar tahliyeyi engellemek için tedbir kararı verilmesini istedi. Adalar Sulh Hukuk Mahkemesi, 18 Ocak'ta davayı karara bağladı. Mahkeme, davayı usulen reddetti. Davaya bakmakla yükümlü mercinin İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi olduğu belirtildi. Tedbire ilişkin bir karar verilmedi. Avukatlar TÜGVA'nın karara itiraz etmeyeceğini ve yakında binayı boşaltacağını ifade ediyor."

TÜGVA'DAN SAYMAZ'IN İDDİALARINA YALANLAMA
Vakıftan yapılan açıklamada Saymaz'ın iddiaları yalanlandı. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "CHP'li İBB Başkanı, İstanbul'da kar ile mücadelede beceriksizliğin tarihini yazınca, fonladığı sözde gazetecilerle gündemi değiştirmek için Türkiye Gençlik Vakfı'na saldırmaya başlamış. Bu sefer yalanlarının ortaya çıkması 5 dakika sürdü. Özetle: Adalarda davayı kaybetmedik.

Bugün İsmail Saymaz'ın "TÜGVA Adalar Davasını Kaybetti" yalanı hakkında basın açıklamamızdır, ayrıca mahkeme kararını da paylaşıyoruz.

Cumhuriyet’in algı operasyonu elinde patladı! CUMHURİYET'İN ALGI OPERASYONU ELİNDE PATLADI!
İBB siyasi teröristlerin diyetini ödedi! İBB SİYASİ TERÖRİSTLERİN DİYETİNİ ÖDEDİ!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA