FED faiz artırırsa altın fiyatları ne olur? Altın almalı mı satmalı mı?
ABD Merkez Bankası (FED) önceki gün yaptığı açıklamada mart ayında faiz artırım sinyali verdi. Peki FED'in bu açıklaması altın fiyatlarını nasıl etkiler? Uzmanların yatırımcılara tavsiyesi ne? Altın almalı mı, satmalı mı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Rıfat Fırat'ın konuğu olan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.
Güvenli liman olarak bilinen gram altın 785 liradan işlem görüyor. Peki bundan sonraki seyir ne olacak? Altın almalı mı, satmalı mı? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş verdi.
İslam Memiş'in açıklamalarından öne çıkanlar:
"FED'in açıklamalarından sonra altın fiyatları değer kaybına uğradı. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1.850 dolar civarındaydı açıklamadan sonra 1.794 dolar seviyesine kadar geriledi. Zaten bu durum bekleniyordu.
Altının ons düşüş seviyesini 1.790 dolar olarak takip edeceğiz. Bugün satışlar devam ediyor. Tekrar bir yükseliş olabilir ons altında. 1,825 dolar seviyelerini görebilir.
Ama içeride dolar/TL kurunun yükselişi sınırlı kaldığı için gram altın/TL fiyatında düşüşler gördük. Altın dün 808 TL'ye kadar yükseldi ama şu anda 780 lira civarlarında seyrediyor.
Gram altın/TL fiyatında şubat ayı için düşüş beklentimi hala devam ettiriyorum. Yatırımcısı çok da panikle alım yapmamalı. O kur ataklarının önüne geçildi. Çok korku ve panikle işlem yapılmamalı.
Şubat ayı için dolar/TL kurunda düşüş öngörüm devam ediyor. 13 lira seviyesinin altında olacağını bekliyorum. Bu da gram altın/TL fiyatını 760-720 TL seviyesine kadar gerilemesine neden olabilir.
Ama bu düşüşler sadece şubat ayı için geçerli. Mart ayına bakıldığında farklı bir durum var. Faiz artırımı yapacak bir FED var karşımızda. Haliyle doların uluslararası piyasalarda yükseliş trendini başlatabilir.
Şubat ayı içerisindeki düşüşler uzun vadeli yatırımcılara, borcu olanlara ya da düğün yapacaklara alım fırsatı olacaktır. Burada tabi sepet yapmak da önemli. Genelde birikimleri tek bir sepette tutmaktan ziyade çeşitlendirmek önemli.
2022 yılı baya bir karışık geçeceğe benziyor. Hem yükse bir enflasyon var diğer yandan Fed'in faiz kararı var diğer yandan jeopolitik riskler var. Bunların tamamına baktığımız zaman yıllık baz karışık bir yıl olacak.
Enflasyonun olduğu yerlerde altın gibi değerli madenler her zaman değerli hale gelir. Ama bunlar 6 aydır baskılanıyor. Dolayısıyla artık enflasyon fiyatlamasına başlarsa ons altın yeni rekorlar görebiliriz.
FED'in faiz artırımı sonrası altının ons ve gram fiyatını ayırmak gerekir. Vatandaşlarımız altın fiyatları düştü diye bir haber gördüğünde bunu gram altına bağlamamalı. Ons fiyatta bir düşüş olabilir ve 1.700 doların altına sarkabilir kısa vadede.
Ama içeride gram altın dolardan destek gördüğü için dolar kurundaki toparlanma gram altında yeni rekorları gündeme getirebilir. Ons altında düşüş olsa da gram altında bu düşüşlerin sınırlı kaldığını görüyoruz."
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