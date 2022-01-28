Almanya’da selin yaraları 6 aydır sarılamadı! Binlerce insan evlerinin tadilatını bekliyor

Burada yaşlılarımız bir araya geliyor. Başka yerde buluşma imkanı yok ve çoğu yer kapalı. Binaların çoğu ıslak ve hizmet veremiyor. İnsanlar böyle bir çadırın altında sıcak bir ortamda bir araya gelerek güzel zaman geçirmeye çalışıyor.''

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