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Almanya’da selin yaraları 6 aydır sarılamadı! Binlerce insan evlerinin tadilatını bekliyor

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Giriş Tarihi: 28.01.2022 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022
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Almanya’da selin yaraları 6 aydır sarılamadı! Binlerce insan evlerinin tadilatını bekliyor

Almanya'da 6 ay önce onlarca kişinin hayatını kaybettiği bir sel felaketinin izleri silinmedi. Binlerce kişi ev ve işyerlerinin onarılmasını bekliyor. Sel mağdurlarının arasında Türk vatandaşları da var. Sabah gazetesi Almanya muhabiri İbrahim Taş bölgeden son gelişmeleri aktardı.

Almanya'da 2021 yılının haziran ayında yaşanan sel felaketinin yaraları aylardır sarılmadı. Onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve milyarlarca euro zararın meydana geldiği sel bölgelerinde hala bir çok işyeri ve ev kullanılmaz halde.

Ahrweiler kentine bağlı Bad Neuenahr kasabasında sel felaketinin üzerinde altı ay geçmesine rağmen bir çok işyeri kapalı durumda. Şehrin birçok bölgesinde inşaat ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Bazı bölgelerde seyyar çadır ve aşevleri çalışanlara sıcak yemek veriyor. Aşevlerine Almanya'nın farklı şehirlerinden gıda yardımı gelmeye devam ediyor.

Kendisi de bir sel mağduru olan Türk vatandaşı Zeliha Ataç kurduğu yardım çadırıyla bölgede ihtiyaç sahiplerine destek veriyor.

Sel mağdurlarından Zeliha Ataç şunları söyledi:

"6 aydır burada bir aşevi kurduk. Evlerinde mutfakları olmayan insanlara burada ücretsiz yemek veriyoruz. Almanya'nın bir çok yerinden gıda yardımı bağışları geliyor. Bunları sel mağdurlarına dağıtıyoruz.

Burada yaşlılarımız bir araya geliyor. Başka yerde buluşma imkanı yok ve çoğu yer kapalı. Binaların çoğu ıslak ve hizmet veremiyor. İnsanlar böyle bir çadırın altında sıcak bir ortamda bir araya gelerek güzel zaman geçirmeye çalışıyor.''

Türk vatandaşları yaraları sarıyor TÜRK VATANDAŞLARI YARALARI SARIYOR
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