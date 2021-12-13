İBB’nin personel kadrosu Kandil’den! PKK’lı Sevtap Ayman’la ilgili flaş gelişme! Belgeler ilk kez ortaya çıktı

O İSİMLERE ULAŞILDI

Bakan Soylu'nun terör örgütleri ile bağlantılı olan kişilerin belediyede çalıştığını ve kayıtlarının bulunduğunu söylemesinin ardından o isimlere ulaşıldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden olan İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği şirketinin PKK dağ kadrosunun şubesi gibi kullanıldığı tespit edildi. Burada çalışan Ömer K.'nin dağ kadrosuna 2013'de katıldığı, 2017'de de güvenlik güçleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Aynı şirkette çalışan Mustafa K., İSPER'de çalışan Serbun Yurtsever gibi 7 isminde PKK ile bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı. SABAH'ın haberinin ardından İBB sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya üzerinden, "'İBB'de 557 terör örgütleriyle ilişkili çalışan var' dendi. İncelemede 3'ü mevsimlik olmak üzere çalışanların hiçbirinin işe girişte adli sicil kaydına rastlanmadı. Bu konuda Emniyet birimlerince de herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı" ifadelerini içeren bir paylaşım yaptı.

KANDİL'E GİDİP ELEBAŞLARINDAN TALİMAT ALMIŞ

Kamuoyunda çıkan haberlerden sonra Murat Ongun, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım daha yaparak, PKK/KCK dağ kadrosuna eleman temin ettiği için gözaltına alınan Sevtap Ayman'ı işe aldıklarını itiraf ederek, Ayman'ın yarın işe döneceğini açıkladı. Ongun, belediyenin iştiraki İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de çalışan ve 26 Kasım'da PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alana eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Sevtap Ayman'ın gözaltına alınmasıyla ilgili herhangi bir yalanlama yapmazken, PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alana eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Ayman'ın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Yargılaması tutuksuz devam edecek Sevtap Ayman hakkında, özel bir kolejde öğretmen olduğu dönemde terör örgütünü simgeleyen kıyafetlerle halay çekerek öğrencilere PKK propagandası yaptığı ihbarı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Sevtap Ayman'ın terör örgütü adına faaliyet gösteren şahıslarla irtibatlı olduğu ortaya çıktı. 2011-2012'de PKK'nın sözde üst düzey mensuplarından eylem talimatları almak için Irak'ın kuzeyindeki kamplara giderek PKK'lılarla yüz yüze görüşmelerde bulunduğu belirlenen Ayman'ın Irak'a giriş-çıkış kayıtları da tespit edildi. Sevtap Ayman'ın "@eylemdas" kullanıcı adıyla sosyal medya üzerinden örgütsel propaganda içeren paylaşımlar yaptığı da tespit edildi.

MANİPÜLE ETMEYE ÇALIŞTI

İBB Sözcüsü Murat Ongun, paylaşımında haberde "tutukluluk" ibaresi geçmemesine rağmen olayı manipüle ederek vatandaşları yanıltmaya çalıştı. Ongun'un paylaşımı sonrasında birçok vatandaş, "tutukluluk ve gözaltını ayırt edemiyor musunuz?" şeklinde Ongun'a tepki gösterdi.

EVİNDEKİ DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULMUŞ

Sevtap Ayman hakkında çıkarılan gözaltı talimatına ilk kez ulaşıldı. Ayman hakkında 25 Kasım'da çıkarılan gözaltına alma kararında kişiye ait adreste arama yapılmasına izin verilmesi ve aramalarda ele geçirilecek suç ve suç unsuru malzemeler ile şüphelilere ait dijital materyallere el konulması talimatı da yer aldı.

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA" ŞÜPHESİYLE 2016 – 2021 ARASINDAKİ HTS KAYITLARI İSTENMİŞ

Öte yandan, Sevtap Ayman hakkında 25 Kasım'da çıkarılan gözaltı kararı öncesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlaması şüphesiyle 1 Haziran 2021'de 2016 – 2021 yıllarını kapsayacak şekilde arama, aranma, SMS ve baz kayıtları dahil tüm iletişim bilgilerinin tespiti için de bir karar çıkartıldığı da öğrenildi.