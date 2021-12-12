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CHP'li İBB Sözcüsü Ongun göreve başlayacağını duyurmuştu! CHP'li İBB'nin kadrolu militanıyla ilgili gerçekler ortaya çıktı

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Giriş Tarihi: 12.12.2021 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021
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CHP’li İBB Sözcüsü Ongun göreve başlayacağını duyurmuştu! CHP’li İBB’nin kadrolu militanıyla ilgili gerçekler ortaya çıktı

CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun'un yarın İBB'deki görevine devam edeceğini açıkladığı PKK/KCK üyesi Sevtap Ayman hakkındaki iddialara Sabah Gazetesi ulaştı. CHP'li Ongun'un savunma yarışına girdiği Ayman'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı, yapılan araştırmalarda PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösteren şahıslarla irtibatlı olduğu ortaya çıktı.

Adli kontrol şartıyla serbest kaldığı ve yargılaması tutuksuz olarak devam edecek olan Ayman'ın özel bir kolejde öğretmen olarak görev yaparken terör örgütünü simgeleyen kıyafetlerle halay çekerek öğrencilere terör örgütü propagandası yaptığı şeklinde gelen ihbar üzerine hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı yapılan araştırmalarda PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösteren şahıslarla irtibatlı olduğu ortaya çıktı.

*Sevtap Ayman

2011-2012 yıllarında terör örgütünün sözde üst düzey mensuplarından eylem talimatları almak maksadıyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve diğer terör örgütü kamplarına giderek örgüt mensuplarıyla yüz yüze görüşmelerde bulunduğu belirlenen Ayman'ın örgütsel mahiyette talimatlar aldığı yurtdışı giriş-çıkış kayıtlarından Irak'a yaptığı giriş ve çıkışların da tespit edildiği öğrenildi.

Terör örgütü üyesinin aynı zamanda,PKK'nın dağ kadrosuna aktarım faaliyetlerinde bulunduğu yönünde hakkında ifadeler ve teşhis tutanakları bulunduğu 26 Kasım'da gözaltına alındığı, 29 Kasım'da ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bakan Soylu'nun terör örgütleri ile bağlantılı olan kişilerin belediyede çalıştığını ve kayıtlarının bulunduğunu söylemesinin ardından SABAH o isimlere ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden olan İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği şirketinin PKK dağ kadrosunun şubesi gibi kullanıldığı tespit edildi. Burada çalışan Ömer K.'nin dağ kadrosuna 2013'de katıldığı, 2017'de de güvenlik güçleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Aynı şirkette çalışan Mustafa K., İSPER'de çalışan Serbun Yurtsever gibi 7 isminde PKK ile bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı. SABAH'ın haberinin ardından İBB sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya üzerinden, "'İBB'de 557 terör örgütleriyle ilişkili çalışan var' dendi. İncelemede 3'ü mevsimlik olmak üzere çalışanların hiçbirinin işe girişte adli sicil kaydına rastlanmadı. Bu konuda Emniyet birimlerince de herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı" ifadelerini içeren bir paylaşım yaptı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI

Ongun'un göreve başlayacağını açıkladığı Ayman'ın @eylemdas rumuzu ile kullandığı sosyal medya hesapları üzerinden de örgütsel propaganda içeren paylaşımlar yaptığının belirlendiği görüldü.

SABAH GAZETESİ'NİN HABERİNİ MANİPÜLE ETMEYE ÇALIŞTI

İBB Sözcüsü Murat Ongun, paylaşımında SABAH'ın haberinde "tutukluluk" ibaresi geçmemesine rağmen olayı manipüle ederek vatandaşları yanıltmaya çalıştı. Ongun'un paylaşımı sonrasında birçok vatandaş, "tutukluluk ve gözaltını ayırt edemiyor musunuz?" şeklinde Ongun'a tepki gösterdi.

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