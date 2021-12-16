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Stokçuların yeni oyunu deşifre oldu! Stokçuluk e-ticarete de sıçradı

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Giriş Tarihi: 16.12.2021 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021
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Stokçuların yeni oyunu deşifre oldu! Stokçuluk e-ticarete de sıçradı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçradı. İnternet sitelerindeki bazı mağazalar önce ürünü tüketiciye satıyor, ödemeyi garantiledikten sonra "stokta yok" diyor. Ürünün fiyatı artarsa siparişi iptal edip yüksek fiyattan yeniden satıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu sözlerle stokçulara savaş açmıştı. Ama gıda ve otomotiv gibi sektörlerdeki stokçuluk şimdi de e-ticaret platformlarına sıçradı.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, stokçuların yeni oyununu deşifre etti.

Çevikoğlu, internet sitelerindeki bazı mağazaların önce ürünü tüketiciye sattığını, ardından "stokta yok" dediğini söyledi.

Yani internet üzerinden satılan ürünler ücreti ödenmesine rağmen tüketiciye teslim edilmiyor.

Satıcı elindeki ürünü bekletip birkaç gün geçmesini bekliyor. Eğer o sürede ürünün fiyatı artarsa satışı iptal edip yüksek fiyattan yeniden satışa sunuyor.

Çevikoğlu, e-ticaret platformlarında "stok yok" bahanesiyle satışı iptal eden mağazaların, tüketiciler tarafından ihbar edilmesi çağrısında bulundu.

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