Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu İBB’yi bunlara teslim etti! Dağdan inip rahat koltuklara yapıştılar! İşte terör yuvalanmasının detayları

MKP ÜYESİ DE VAR

Özgür B., TAYAD'ın İstanbul Bahçelievler Kocasinan Mezarlığı'nda bulunan ve 1996 Temmuz ayında cezaevlerindeki açlık grevi eyleminde ölen DHKP/C terör örgüt mensubu Yemlihan Kaya'nın mezarı başında yapılan anma törenine katıldıktan sonra gözaltına alındı. DHKP/C terör örgütü yapılanması Halk Cephesi tarafından, 27 Aralık 2009'da Edirne'de faaliyet gösteren 5 kişinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla, 03 Ocak 2010 tarihinde basın açıklaması yapmak üzere İstanbul'dan Edirne'ye giden otobüsün güvenlik gerekçesiyle durdurularak arama yapılması akabinde GBT sorgusunda gözaltına alındı.