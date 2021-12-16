2022 asgari ücreti 4 bin 250 TL oldu! AGİ ne kadar oldu? AGİ hesaplama nasıl? Faruk Erdem A Haber'de anlattı
Son dakika ekonomi haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücretini açıkladı. Başkan Erdoğan, “Son 50 yılın en yüksek oranında artış yapıldı” ifadelerini kullanarak asgari ücretin 4 bin 250 TL olduğunu açıkladı. Peki AGİ ne kadar oldu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücretini açıkladı. Başkan Erdoğan, "Son 50 yılın en yüksek oranında artış yapıldı" ifadelerini kullanarak asgari ücretin 4 bin 250 TL olduğunu açıkladı. Peki AGİ ne kadar oldu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
NE KADAR ETKİLEYECEK?
Erdem, "Bekar bir işçi için, eş durumuna çocuğa göre, AGİ'ye göre 4.700 - 4.800'e kadar çıkacak." ifadelerini kullandı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Ben hemen hızlıca bir hesap yaptım yüzde 50.4 artış oldu. Yüzde 50'nin de üzerinde dolayısıyla bu rekor bir artış.
En yüksek artış yapılmış oldu. Brüt asgari ücrete de baktım 5.381 lira. Dedik ya yeni bir şey keşfetmeye gerek yok zaten her yıl iki tane asgari ücret belirleniyor.
Birisi normal çalışanlar için gelir vergisi ve damga vergisinin olduğu içinde asgari geçim indirimin olduğunu asgari ücret.
İkincisi de apartman görevlilerinin olduğu asgari ücret. Bu yıl apartman görevlileri 3.040 lira alırken vergisiz diğer çalışanlar 2.825 TL alıyorlardı.
Şimdi gelir vergisi damga vergisini kaldırdığınız zaman bugünkü rakamlarla 486 lira bir katkı yapılmış oldu. Bu hem işçinin zammını artırdı hem de işverenin üzerindeki yükü azaltmış oldu.
Bu netten yola çıkıp brüt asgari ücret 5.381 TL şeklinde olacak. İşsizlik maaşının en düşüğü 2.153 liraya çıkmış oldu.
En yüksek işsizlik maaşı da 4.306 lira oldu. AGİ apartman görevlilerinde yok.
Bir de AGİ desteği gelirse ki orada büyük katkı olacak. Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu bir arkadaşımızın asgari ücreti 4.560 TL'yi geçmiş olacak. AGİ katkısı da gelmiş olacak.
En düşük asgari geçim indirimi bekar bir işçi için 268 liradan 403 liraya çıkmış olacak.
En yüksek evli eşi çalışmayan 3 çocuklu bir işçi için AGİ 686 lira 46 kuruş olacak.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
2021 (TL) 2022 (TL)
Bekar 268,31 375,30
Eşi çalışmayan, çocuksuz 321,97 450,36
Eşi çalışmayan, 1 çocuklu 362,22 506,65
Eşi çalışmayan, 2 çocuklu 402,46 562,95
Eşi çalışmayan, 3 çocuklu 456,13 638,01
Eşi çalışan, çocuksuz 268,31 375,30
Eşi çalışan, 1 çocuklu 308,55 431,59
Eşi çalışan, 2 çocuklu 348,80 487,89
Eşi çalışan, 3 çocuklu 402,46 562,95
ASGARİ ÜCRET 2021 (TL) 2022 (TL)
Bekar 2.825,90 4.253,40
Eşi çalışmayan, çocuksuz 2.879,56 4.328,46
Eşi çalışmayan, 1 çocuklu 2.919,81 4.384,75
Eşi çalışmayan, 2 çocuklu 2.960,05 4.441,05
Eşi çalışmayan, 3 çocuklu 3.013,72 4.516,11
Eşi çalışan, çocuksuz 2.825,90 4.253,40
Eşi çalışan, 1 çocuklu 2.866,14 4.309,69
Eşi çalışan, 2 çocuklu 2.906,39 4.365,49
Eşi çalışan, 3 çocuklu 2.960,05 4.441,05
İŞSİZLİK MAAŞI
2021 (TL) 2022 (TL)
Maaş Ele geçen* Maaş Ele geçen*
En düşük 1.431 1.420,13 2.001,6 1.986,40
En yüksek 2.862 2.840,27 4003,2 3.972,81
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