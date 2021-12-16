2022 asgari ücreti 4 bin 250 TL oldu! AGİ ne kadar oldu? AGİ hesaplama nasıl? Faruk Erdem A Haber’de anlattı

İşte o açıklamalardan satır başları;

Ben hemen hızlıca bir hesap yaptım yüzde 50.4 artış oldu. Yüzde 50'nin de üzerinde dolayısıyla bu rekor bir artış.

En yüksek artış yapılmış oldu. Brüt asgari ücrete de baktım 5.381 lira. Dedik ya yeni bir şey keşfetmeye gerek yok zaten her yıl iki tane asgari ücret belirleniyor.