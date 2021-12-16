16 Aralık 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İBB terör yuvasına döndü! Canlı yayında çarpıcı açıklama: Sadece İYİ Parti - CHP - HDP değil! Kayıt dışı aktörler...
Son dakika haberi... İBB’deki terörle ilişkili personel listesi her gün artıyor. Peki kadrolar terör örgtüne mi emanet edildi? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yiğitel, "Adaylık sürecinde destek için sadece kayıtlı aktörler üzerinden gidilmedi." dedi. Yiğitel, "Diyet borcunuzu ödüyorsunuz" ifadelerini kullandı.