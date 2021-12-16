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İBB terör yuvasına döndü! Canlı yayında çarpıcı açıklama: Sadece İYİ Parti - CHP - HDP değil! Kayıt dışı aktörler...

A Haber
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Giriş: 16.12.2021 13:27
Son dakika haberi... İBB’deki terörle ilişkili personel listesi her gün artıyor. Peki kadrolar terör örgtüne mi emanet edildi? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yiğitel, "Adaylık sürecinde destek için sadece kayıtlı aktörler üzerinden gidilmedi." dedi. Yiğitel, "Diyet borcunuzu ödüyorsunuz" ifadelerini kullandı.
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