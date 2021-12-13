CHP’li İBB’nin terörist çalışanların listesi! PKK İşte CHP’nin terör örgütü PKK ile olan kirli bağlantıları! Günah galerileri gün yüzüne çıktı...

İMAMOĞLU: DEVLET ANADIR

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada ise Bakan Soylu'ya yanıt vererek Ya bir devlet sokakta yürüyen vatandaşına terörist der mi arkadaş ya? Bunu bir bakan ağzıyla söyler mi ya? Söylüyorum. Devlet babadır, anadır. Devletin yöneticisi o anayı, babayı temsil eder. 84 milyon vatandaşın her birisi o sıcaklıkta eşit ısınır.