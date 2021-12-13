CHP'li İBB'nin terörist çalışanların listesi! PKK İşte CHP'nin terör örgütü PKK ile olan kirli bağlantıları! Günah galerileri gün yüzüne çıktı...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun İBB'nin başına geçmesinin ardından belediyeye PKK-DHKP-C gibi terör örgütlerinde yer almış ve örgütlerle bağlantısı olan kişileri aldığını duyurmuştu. İBB'de görev alan PKK terör örgütü ile bağlantılı kişilerin isimleri tek tek deşifre edildi. PKK bağlantılı şahısların öncesinde de CHP'nin örgüt üyeleriyle ilgili yaptığı hamleler Türkiye'de uzun süre konuşulmuştu. CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamazken, İstanbul Emniyet'ine saldıran terörist Elif Sultan Kalsen'e mağdur sıfatı verilmişti. Peki İBB'de görevli PKK bağlantılı kişiler kimler? İşte detaylar...
Bakanı Süleyman Soylu terör örgütleri ile bağlantılı olan kişilerin İBB'de çalıştığını ve kayıtlarının bulunduğunu duyurmuştu.
İMAMOĞLU: DEVLET ANADIR
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada ise Bakan Soylu'ya yanıt vererek Ya bir devlet sokakta yürüyen vatandaşına terörist der mi arkadaş ya? Bunu bir bakan ağzıyla söyler mi ya? Söylüyorum. Devlet babadır, anadır. Devletin yöneticisi o anayı, babayı temsil eder. 84 milyon vatandaşın her birisi o sıcaklıkta eşit ısınır.
İŞTE İBB'DE GÖREV ALAN O İSİMLER VE PKK İLE BAĞLANTILARI
İBB'ye bağlı İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği çalışanı Mustafa Kılıç'ın 2013 yılında PKK adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.
İBB'ye bağlı İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği çalışanı Ömer Keleş'in PKK'nın dağ kadrosunda olduğu ve 2017 yılında yakalandığı belirtildi.
İBB' Boğaziçi Konut Hizmet Yönetimi şirketinde çalışan Hüdeydan Ece'nin kimliği PKK'ya ait sığınakta bulunmuştu.
İBB'ye bağlı İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği çalışanı Emrullah Ataman'ın PKK'ya ait dağ kadrosuna katıldığı ortaya çıktı.
İBB'ye bağlı İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği çalışanı Osman Bozan'ın HDP önünde basın açıklamasına ve yürüyüş eylemlerine katıldığı öğrenildi.
İBB'ye bağlı İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği çalışanı Nurettin Kaya'nın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalandığı belirtildi.
İPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de çalışan Serbun Yurtsever'in 2014 yılında PKK adına faaliyet gösterdiği öğrenildi.
MELİKŞAH K.
İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi şirketi çalışanlarından Eyyüp Ç.'nin ise PKK'nın dağ kadrosundan olan elemanlarına yardım ve yataklık eden isimlerden olup 31 Temmuz 2017 ve 13 Eylül 2019 tarihleri arasında cezaevine kaldığı öğrenildi.
UĞUR DERMAN
Yine İBB'nin Bimtaş Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetleri San. Tic. A.Ş'de çalışan Veysi A.'nın PKK/KCK terör örgütünün Siyasal Alan yapılanmasına üst düzey yönetici yetiştirmek maksadı ile Siyaset Akademileri adı altında örgütsel eğitimlere katıldığı ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
FIRAT D.
İBB'nin iştiraki İsper İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de Halkla İlişkiler Görevlisi olarak çalışan Turan A.'nın geçmiş dönemlerde terör örgütünün gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, terör örgütü propagandasından 3 ayrı defa adli işlem gördüğü öğrenildi..
İBB Başkanı İmamoğlu ve Sözcüsünün haberinin olmadığı belediyenin iştiraki İSPER İstanbul Personel Yönetim şirketi çalışanı Sevtap A.'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alana eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunmasının ifade ve teşhislerle belirlenmesinin ardından 26 Kasım'da yapılan operasyonda gözaltına alındığı ortaya çıktı.
HALİL Y.
CHP ayrıca İstanbul Emniyeti'ne saldıran terörist Elif Sultan Kalsen'e insan hakları ihlal raporunda mağdur sıfatını vermişti.
CHP'li Gürsel Tekin Terörist Berna Yılmaz'ın İstanbul Bayrampaşa'da Çevik Kuvvet ekibine saldırmasının ardından Berna Yılmaz'a sahip çıkmıştı.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı ziyaret edeceklerini söyleyerek TBMM ziyaretçi kabul salonuna gelen biri kadın 2 şahıs Meclis çalışanını rehin almak istedi.
Güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu teröristler etkisiz hale getirildi. Yakalanan şahısların üst aramalarında bomba düzeneği süsü verilmiş siyah kutu ve uç kısmına kesici cisim bantlanmış kurşun kalem bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu YPG/PKK'ya yöenlik "Bizim için YPG terör örgütü değildir.YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." ifadelerini kullanmıştı.
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