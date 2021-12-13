Polisin şehit olduğu olaya karışan fail İBB'de baş tacı oldu! Şehit babası ateş püskürdü: Vicdansızlar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde PKK'nın dağ kadrosundan bazı isimlerin çalıştığının ortaya çıkmasının ardından Polis Memuru Muhammet Fatih Sivri'nin şehit edildiği olaylara karışan DHKP-C'li terörist Fırat D.'nin de belediye de mesaiye başladığı öğrenilmişti. Şehidin babası İBB'ye çok sert sözlerle tepki gösterdi. Acılı baba Mehmet Sivri, "Nasıl oluyor da bu örgüt elemanlarına belediyeler iş verebiliyor. Ne demek ya ne demek. Bunu hangi vicdanla yapıyorlar. Bunlar tamamen vicdansızlar. Diyecek kelime bulamıyorum" dedi.
Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen, polis memuru Muhammet Fatih Sivri'nin şehit edilmesiyle ilgili failler arasında bulunan DHKP-C'li Fırat D.'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alımıyla ilgili haberin ardından ilk tepki şehidin babasından geldi.Şehit babası Mehmet Sivri, DHKP-C'lilerin işe alımını duyunca kahrolduğunu belirterek "Nasıl oluyor da bu örgüt elemanlarına belediyeler iş verebiliyor. Ne demek ya ne demek. Bunu hangi vicdanla yapıyorlar. Bunlar tamamen vicdansızlar. Diyecek kelime bulamıyorum" diye konuştu.
(İBB'DE İŞE ALINAN DHKP-C'Lİ TERÖRİST FIRAT B.)
İBB POLİSİN ŞEHİT EDİLDİĞİ OLAYLARA KARIŞAN TERÖRİSTİ İŞE ALDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 455 PKK ve KCK, 80 DHKP-C, 20 MLKP ile 2 MKP bağlantılı kişilerin işe alınmasını açıklamasının ardından gözler İBB'ye çevrildi. Ulaşılan bilgilere göre, PKK'nın dağ kadrosuyla bağlantılı kişiler ile 2015 yılında İstanbul Gazi Mahallesinde yaşanan olaylarda polis memuru Muhammet Fatih Sivri'nin şehit edilmesine karıştığı belirlenen DHKP-C üyesi Fırat D.'nin de İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe başladığı ortaya çıktı.
(ŞEHİT POLİS MEMURU MUHAMMET FATİH SİVRİ)
ŞEHİT AİLESİ TEPKİLİ
DHKP-C örgüt üyesi Fırat D.'nin 24-27 Temmuz 2015 tarihlerinde İstanbul Gazi Mahallesinde yaşanan olaylarda Polis Memuru Muhammet Fatih Sivri'nin şehit edilmesine karıştığı değerlendirilen örgüt üyelerine yönelik 4 Ağustos 2015'te yapılan operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı ortaya çıktı. Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 03-13 Şubat 2016 tarihleri arasında ise 10 gün süreli açlık grevi eylemine katıldığı öğrenildi. 24 Şubat 2020'de İBB'nin personel yönetim şirketinde işe alınan örgüt üyesi, deşifre olmasının ardından şehit babası Mehmet Sivri tepki gösterdi.
"BUNLAR TAMAMEN VİCDANSIZ"
Sabah'a konuşan şehit babası Mehmet Sivri, oğlunun katledildiği saldırıya karışan DHKP-C üyesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınmasıyla ilgili ateş püskürdü. Acılarının halen taze olduğunu belirten şehit babası "diyecek bir kelime bulamıyorum. Duyunca daha beter kahroldum. Nasıl oluyor da bu örgüt elemanlarına belediyeler iş verebiliyor. Onlar şehit ailelerinin ne durumda olduklarını bilmiyorlar mı? Devletimiz bu terör örgütü üyelerini tespit etsin ve biran önce bu isimlerin tek tek yargılanmasını istiyorum. Onların yargılanması içimizdeki acıyı ne kadar dindirebilir bilmiyorum ama bunların da belediyelerde çalışmasını istemiyoruz. Devletimiz biran önce bunları tespit etsin ve hukukun önüne çıkartsın, adalet yerini bulsun, hak ettikleri cezaları alsınlar. Çok acı bir durum bu. Ne demek ya ne demek. Bunu hangi vicdanla yapıyorlar. Bunlar tamamen vicdansızlar" dedi.
"ÖRGÜTLERDEN OY ALDIKLARI İÇİN İŞE ALIYORLAR"
Şehit babası Sivri, "Onların oy aldığı kişiler zaten belli. Mecburen tabi işe alıyorlar. Öyle vaatlerle oy aldıkları için. Oradan oy aldıkları için bu adamları da işe yerleştiriyorlar. Ama bir an önce devletimiz bu isimleri tespit edip adalet önüne çıkartmaları, cezalarını çekmeleri gerekiyor. Şehit aileleri olarak bunu istiyoruz. İstanbul çok büyük bir şehir. Yasal bir düzende yaşamayı istemeyen adamlara sen İstanbul'u teslim ediyorsun. Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs eden kişilere sen İstanbul'u teslim ediyorsun. Onların bi ran önce belediyeden temizlenmesini istiyoruz. Duyunca inanamadım. Vatan için bir şehit verdim. İçimdeki koru söndürebilecekken bu isimlerin belediyelerde çalışmaları bizi tamamen kahrediyor. Bunların hesap vermelerini, cezalarını çekmelerini istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışan neyse onu yapsınlar, devletimizin menfaati neyse orada bulunsunlar. Yasadışı bir şey yapılıyorsa her zaman biz karşısındayız. Güvenlik güçlerine kurşun sıkanların, belediyede çalıştırılanların tespit edilmesini ve yargılanmasını istiyoruz" dedi.
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