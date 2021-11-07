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İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren A Haber'de: Meral Akşener'i de istifaya davet ediyorum

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.11.2021 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021
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İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın küfrettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren A Haber’de: Meral Akşener’i de istifaya davet ediyorum

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de küfür ettiği şehit yakını Tahir Gürmen, A Haber'e konuştu. Gürmen, Lütfü Türkkan'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

İYİ Partili Lütfü Türkan Bingöl'de şehit ailesine küfretti. Türkkan önce küfrü inkar etti sonra özür dilemek zorunda kaldı. Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyürken, İYİ Partili Türkkan grup başkanvekilliği görevinden de alındı.

Türkkan'ın küfür ettiği Tahir Gümren yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"AKŞENER'E SESLENİYORUM"

Vatanım devletim milletim için her zaman varım her zaman da var olduk. Bana diyorlar ki ya bir çoban ölmüş 97 yılında mayına basmış. Mayını tabii babası koymadı ki tarlaya. Koyanlar belli. Özellikle Meral Akşener'e söylüyorum. Senin bir evladın bir yakının kim olursa olsun ama bana sorsan Allah düşmanıma vermesin. Şöyle bir taşısaydı 20 yıl bu acıyı yaşıyorsun bana diyorlar ki işte yıllar oldu. Ne olursa olsun eğleniriz güleriz düğüne de gideriz çalışırız ekmek davasıdır ama ne yaparsak yapalım 150 yıl da ömrümüz olsa o acı her zaman yerinde taze taze korunuyor.

"AKŞENER'İ DE İSTİFAYA DAVET EDİYORUM"

Meral Akşener'in zaten vicdanı yok. Boynuma sarılıp bacıma o sözü söyledi. Önce şefkatle boynuma sarıldığını hissettim. Yavaş yavaş giderken boynum sıkılıyor. Bana o sözü nasıl söyleyebiliyorsun. Sen insan mısın? O insan değildir. İstifa de etse kabul etmiyorum. Ben Meral Akşener'i de davet ediyorum istifaya. Nerede 3 gün oldu yok.

"İKİ ELİM YAKALARINDADIR"

Davutoğlu, Babacan, Kılıçdaroğlu, Akşener'in hele hele Mollaoğlu var ya Erbakan'ın kemikleri sızlıyor. Bize olan onlar düşmanımdır Allah yine göstermesin. Ama hem bu dünyada hem öbür dünyada iki elim yakalarındadır. Özür dileği de Meral Akşener'dir. Tahir Gümren değil şehit aileleri değil. Ben onun özrünü de kabul etmiyorum.

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