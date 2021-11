İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın küfrettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren A Haber’de: Meral Akşener’i de istifaya davet ediyorum

"AKŞENER'E SESLENİYORUM"

Vatanım devletim milletim için her zaman varım her zaman da var olduk. Bana diyorlar ki ya bir çoban ölmüş 97 yılında mayına basmış. Mayını tabii babası koymadı ki tarlaya. Koyanlar belli. Özellikle Meral Akşener'e söylüyorum. Senin bir evladın bir yakının kim olursa olsun ama bana sorsan Allah düşmanıma vermesin. Şöyle bir taşısaydı 20 yıl bu acıyı yaşıyorsun bana diyorlar ki işte yıllar oldu. Ne olursa olsun eğleniriz güleriz düğüne de gideriz çalışırız ekmek davasıdır ama ne yaparsak yapalım 150 yıl da ömrümüz olsa o acı her zaman yerinde taze taze korunuyor.