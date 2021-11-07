Şehit ailesine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan milletvekilliğinden istifa edecek mi? Sert tepki: TBMM çatısı altında görmek istemiyoruz!
Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e ağır küfürler eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan grup başkanvekilliği görevinden alındı. Tepkilerin odağında olan Türkkan neden istifa etmedi? İYİ Parti'den ihraç edilecek mi? Şefit ailesine küfreden Lütfü Türkkan milletvekilliğinden istifa edecek mi? AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Lütfü Türkan Bingöl'de şehit ailesine küfretti. Türkkan önce küfrü inkar etti sonra özür dilemek zorunda kaldı. Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyürken, İYİ Partili Türkkan grup başkanvekilliği görevinden de alındı.
Peki Lütfü Türkkan partiden ihraç edilir mi? Türkkan milletvekilliğinden istifa edecek mi? Kadın hakları dernekleri neden sessiz? AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"İSTİFA ETMELİYDİ"
AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya: Bir milletvekilinin gazi Meclis'in bir üyesinin örnek hareket ve davranış sergilemesi gereken bir insanın bırakınız bir başka insana bir şehidin ağabeyine bu küfrü etmesi hiçbir şekilde kabul edilemez, normal görülemez. İlk başta malum Türkkan önce bunu inkar etti. Hayır ben küfür hakaret bilmem dedi. Akabinde bu net bir şekilde ortaya konulunca inkarını kaldırdı kendi genel başkanından partililerinden özür dileyip yine şehidimizin ağabeyini ve onları provokatörlükle itham etti, onları suçladı. Açık ve net bir şekilde ilk andan itibaren Lütfü Türkkan o özrü beyan edip görevinden istifa etmeliydi.
"DERHAL GEREĞİNİ YAPMALARI GEREKİYORDU"
İYİ Partililerin de o dakika bu kadar açık bir küfrü hakareti yapan insanı savunmadan derhal gereğini yapmaları gerekiyordu. Kamuoyundaki büyük baskıyı gördüklerinde ve ciddi manada siyaseten oy kaybettiklerini anladıktan sonra bugüne gelindi görevden alındığını beyan ettiler.
"EĞER KAMERALAR OLMASAYDI..."
İlgili kişilerin şikayetiyle birlikte cezai bir sorumluluğu olacaktır. Ancak bu husus yasama faaliyetleriyle ve ondan sonraki süreçlerle ilgili. Böyle bir davranışı hiçbir hal ve şart altında yapmaması gerekir. Eğer kameralar yakında olmasaydı onun sesini net bir şekilde çekmeseydi inanın inkar edeceklerdi o şehit yakınını provokatör olarak nitelendirip linç edeceklerdi. Ama neyse ki kameralar açık sesi net bir şekilde duyuluyor. Bunun sonucu sadece grup başkanvekilliğinden ayrılarak TBMM çatısı altında milletvekili olarak tutmak İYİ Parti'ye yakışmaz. Mutlaka TBMM çatısı altından uzaklaştırılmalı.
"ÇANAK SORULAR SORULUNCA PROBLEM YOK"
MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay: Aslında bunların bu şekilde sonuç bulacağı belliydi. Güya bir Türkiye gezisi yapılıyor ve bu gezilerine öğretilmiş partililer getirilmek suretiyle çanak sorular sorulduğunda hiçbir problem yok. Ama bir şehit yakını geldiğinde bir serzenişte bulunduğunda onun boynuna sarılıp kulağına eğilip onun bacısına küfretmek Lütfü Türkkan gibi bir şahsiyete ancak yakışır.
"TBMM ÇATISI ALTINDA GÖRMEK İSTEMYİORUZ"
Kişiliğini biz TBMM'de iyi bileriz. Riyakarlık denilince ilk aklımıza gelen Lütfü Türkkan'dan. Bu şahsiyeti biz TBMM çatısı altında görmek istemiyoruz. Onunla birlikte görev yapmak istemiyoruz. Onu sadece grup başkanvekilliğinden nu kurtarmaz çünkü Türk halkı bu küfürden rahatsız olmuştur. Ona gereken ceza şudur TBMM çatısından bir an önce uzaklaştırılmalıdır.
"ETİK OLAN İSTİFA ETMESİDİR"
TBMM'de disiplin süreci işletilip onun milletvekilliğinden düşürülmesini beklemek biraz uzun bir süreç alır. Etik olan ahlaki olan kendisinin bir an önce milletvekilliğinden kendi kararıyla istifa etmesidir.
KADIN DERNEKLERİ NEDEN SESSİZ?
Bütün STK'lar kadın hakları derneklerinin aktivistlerin tamamıyla bir suskunluk içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu da onların samimi olmadıklarını sadece siyaset ve politika ürettiklerini gösteriyor. Çok acı bir durum.
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