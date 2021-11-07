Şehit ailesine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan milletvekilliğinden istifa edecek mi? Sert tepki: TBMM çatısı altında görmek istemiyoruz!

"İSTİFA ETMELİYDİ"

AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya: Bir milletvekilinin gazi Meclis'in bir üyesinin örnek hareket ve davranış sergilemesi gereken bir insanın bırakınız bir başka insana bir şehidin ağabeyine bu küfrü etmesi hiçbir şekilde kabul edilemez, normal görülemez. İlk başta malum Türkkan önce bunu inkar etti. Hayır ben küfür hakaret bilmem dedi. Akabinde bu net bir şekilde ortaya konulunca inkarını kaldırdı kendi genel başkanından partililerinden özür dileyip yine şehidimizin ağabeyini ve onları provokatörlükle itham etti, onları suçladı. Açık ve net bir şekilde ilk andan itibaren Lütfü Türkkan o özrü beyan edip görevinden istifa etmeliydi.