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İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine küfür skandalı Türkiye'yi sokağa döktü! Binlerce vatandaştan İYİ Parti'ye sert tepki
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretindeki Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine ettiği küfür Türkiye'yi sokağa döktü. Bitlis'ten Bolu'ya, Ağrı'dan Kilis'e kadar binlerce vatandaş İYİ Partili Lütfü Türkkan ve Akşener'e tepki gösterdi. Türk bayraklarıyla sokakta yürüyüş düzenleyen vatandaşlar İYİ Parti İl Binalarına çelenk bıraktı.
Giriş Tarihi: 07.11.2021 14:22Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 14:44