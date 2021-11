İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın şehit ailesine küfür skandalı Türkiye’yi sokağa döktü! Binlerce vatandaştan İYİ Parti’ye sert tepki

Bir şehit kardeşinin, PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP hakkındaki politikasını eleştirmesi üzerine İYİ Partili Türkkan tarafından küfre ve hakarete maruz kaldığını anımsatan Demir, "Bu yaşananlar an be an görüntülenmiştir. Şehidimizin ağabeyi bir eleştiride bulunuyor, Türkkan ise o eleştiriler karşılığında koluna girdiği şehit abimizin ayağına vurup en kutsal olarak gördüğümüz şehidimizin emanetine küfürler saydırıyor. Mensubu olduğu siyasi partiden de milletin içine su serpecek bir açıklamanın olmaması bizi derinden üzmüştür." diye konuştu.