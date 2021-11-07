07 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine küfür skandalı Türkiye'yi sokağa döktü! Binlerce vatandaştan İYİ Parti'ye sert tepki

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine küfür skandalı Türkiye'yi sokağa döktü! Binlerce vatandaştan İYİ Parti'ye sert tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretindeki Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine ettiği küfür Türkiye'yi sokağa döktü. Bitlis'ten Bolu'ya, Ağrı'dan Kilis'e kadar binlerce vatandaş İYİ Partili Lütfü Türkkan ve Akşener'e tepki gösterdi. Türk bayraklarıyla sokakta yürüyüş düzenleyen vatandaşlar İYİ Parti İl Binalarına çelenk bıraktı.

Giriş Tarihi: 07.11.2021 14:22 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 14:44
  • 1
  • 25
İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın şehit ailesine küfür skandalı Türkiye’yi sokağa döktü! Binlerce vatandaştan İYİ Parti’ye sert tepki

Türkiye'de binlerce vatandaş İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine küfretmesine sokağa çıkarak tepki gösterdi. Erzurum, Iğdır, Ağrı ve Ardahan'da şehit aileleri ve gazi dernekleri, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 25
İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın şehit ailesine küfür skandalı Türkiye’yi sokağa döktü! Binlerce vatandaştan İYİ Parti’ye sert tepki

Erzurum'da şehit aileleri, gazi dernekleri, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şubesi tarafından Çifte Minareli Medrese önünde basın açıklaması yapıldı.

  • 3
  • 25
İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın şehit ailesine küfür skandalı Türkiye’yi sokağa döktü! Binlerce vatandaştan İYİ Parti’ye sert tepki

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şubesi Başkanı Rıza Demir, şehit ve gazileri şükranla andıklarını belirtti.

  • 4
  • 25
İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın şehit ailesine küfür skandalı Türkiye’yi sokağa döktü! Binlerce vatandaştan İYİ Parti’ye sert tepki

Bir şehit kardeşinin, PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP hakkındaki politikasını eleştirmesi üzerine İYİ Partili Türkkan tarafından küfre ve hakarete maruz kaldığını anımsatan Demir, "Bu yaşananlar an be an görüntülenmiştir. Şehidimizin ağabeyi bir eleştiride bulunuyor, Türkkan ise o eleştiriler karşılığında koluna girdiği şehit abimizin ayağına vurup en kutsal olarak gördüğümüz şehidimizin emanetine küfürler saydırıyor. Mensubu olduğu siyasi partiden de milletin içine su serpecek bir açıklamanın olmaması bizi derinden üzmüştür." diye konuştu.

  • 5
  • 25
İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın şehit ailesine küfür skandalı Türkiye’yi sokağa döktü! Binlerce vatandaştan İYİ Parti’ye sert tepki

Vatanın her karış toprağının şehit kanıyla sulanıp vatan kılındığını vurgulayan Demir, şehit emanetine küfrün asla kabul edilemeyeceğini dile getirdi.