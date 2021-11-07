07 Kasım 2021, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren A Haber'de: Meral Akşener'i de istifaya davet ediyorum
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de küfür ettiği şehit yakını Tahir Gürmen, A Haber'e konuştu. Gürmen, Lütfü Türkkan'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.