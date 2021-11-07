İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren A Haber'de: Meral Akşener'i de istifaya davet ediyorum

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de küfür ettiği şehit yakını Tahir Gürmen, A Haber'e konuştu. Gürmen, Lütfü Türkkan'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

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