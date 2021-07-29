Havuzda gusül alınır mı?| Diplomayı kiraya vermek caiz mi? |Kadınlara cuma namazı farz mı?

-DENİZDE VEYA HAVUZDA GUSÜL ABDESTİ ALINIR MI?

Çok su necaset tutmaz. 36 metrekare olan bir havuz büyük kabul ediliyor. Bu büyüklükte bir havuzda yakınında necaset yoksa abdesti kabul olur. Ancak büyük ama kirli ise havuz orada abdest alınmaz.