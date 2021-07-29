Havuzda gusül alınır mı?| Diplomayı kiraya vermek caiz mi? |Kadınlara cuma namazı farz mı?

'Kadınlara cuma namazı farz mı, ölen biri yerine hacca gidilir mi, denizde gusül abdesti alınır mı, diplomayı kiraya vermek caiz mi, ikindi ezanından sonra uyumakta sakınca var mı?' gibi merak edilen soruları VAV TV'de Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar cevapladı. Peki ölen biri yerine hacca gidilir mi, denizde gusül abdesti alınır mı? Tüm bu soruların ve daha fazlasının yanıtı haberimizde…

'Kadınlara cuma namazı farz mı, ölen biri yerine hacca gidilir mi, denizde gusül abdesti alınır mı, diplomayı kiraya vermek caiz mi, ikindi ezanından sonra uyumakta sakınca var mı?' sorularının cevaplarını Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, VAV TV'de Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında verdi.

''-EŞİMLE NAMAZ KILARKEN İMAMLIK YAPIYORDUM ABDESTİM BOZULDU. EŞİME DEVAM ETMESİNİ SÖYLEDİM ONUN NAMAZI KABUL OLMUŞ MUDUR?

Cemaatle namaz kılındığı zaman imamın namazı bozulduğunda cemaatin de namazı bozulur.

-BANKADA GÜVENLİK GÖREVLİSİYİM, GELİRİM HARAM MI?

Bu kişi doğrudan faiz muamelesinde bulunmuyor, işi meşrudur. Eğer bankanın tüm geliri %100 faizdense sakıncalıdır.

-KADINLARA CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

Farz değildir. İsteyenler kılabilir.

-ÖLMÜŞ ANNE BABAMIN YERİNE HAC İBADETİNİ YAPABİLİR MİYİM? (ÖLEN BİRİ YERİNE HACCA GİDİLİR Mİ?)

Hac mali ve bedeni olan bir ibadet. Eğer hac yükümlülüğü olan kişinin kendisi gitmesi mümkün değilse başkasını vekil gönderebilir veya başkasının gitmesini vasiyet edebilir. Eğer vasiyet etmemişse evladı onun yerine gidebilir.

- BİR KADIN EŞİ İSTERSE KAYINVALİDESİ VE KAYINPEDERİYLE AYNI EVDE YAŞAMAK ZORUNDA MI?

Değildir, kadının kendisine ait özel mahremiyeti vardır, ancak bu hukuk. Çocuklar ihtiyaç halinde annesine babasına bakmak zorundadır. Çocuğun başka imkanı yoksa eşinin müstakil odası olması kaydıyla başka odalarda aile kalmalıdır. İmkan varsa eş istemezse buna hakkı vardır.

-KÜÇÜKKEN BİZLE İLGİLENMEYEN BABAMDAN ŞİMDİ UZAK DURSAM GÜNAH MI?

Onunla ilişkiyi kesmemesi lazım. Onların annelik babalık hakkı vardır.

-DÜKKANIMDA ATM VAR, CAİZ MİDİR?

Bunda bir sakınca yoktur.

-CENAZEDE HELALLİK İSTENİYOR. O KİŞİYİ CAMİDE HİÇ GÖRMEDİM NE DEMELİYİM?

Sessiz kalabilir. Onun hakkında hüsnü şehadette bulunmak zorunda değildir.

-BELEDİYELER KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPIYOR. VAKIF YERLERİ DE VAR BU UYGUN MU?

Vakıf yerleri yine vakıf yeri olarak devam ederse bu şekilde uygun olur.

-İÇKİ İÇMEDİĞİ HALDE KOCASI TARAFINDAN ZORLA İÇKİ SOFRASI HAZIRLATILAN KADIN GÜNAHA GİRER Mİ?

Bir kimse bir kimseyi tehdit ederse, zorlarsa, belli şartlarla zorlanan kişi yaptığı o günahtan sorumlu olmaz.

-DENİZDE VEYA HAVUZDA GUSÜL ABDESTİ ALINIR MI?

Çok su necaset tutmaz. 36 metrekare olan bir havuz büyük kabul ediliyor. Bu büyüklükte bir havuzda yakınında necaset yoksa abdesti kabul olur. Ancak büyük ama kirli ise havuz orada abdest alınmaz.

-ECZACILIK DİPLOMASINI KİRAYA VERİP PARA VERMEK CAİZ Mİ? (DİPLOMAYI KİRAYA VERMEK CAİZ Mİ?)

Kanun bir başkasına kiraya vermesine izin veriyorsa caizdir.

-ZEKAT VERECEĞİM KİŞİ BUNUN ZEKAT OLDUĞUNU BİLMESE, ZEKAT NİYETİNE VERSEM KABUL OLUR MU?

Kabul olur. Zekat verilen kişinin bunu bilmesine gerek yoktur.

-ZEKAT YERİNE BİRİNİN BORCUNU HABERİ OLMADAN ÖDESEM BENİM VERDİĞİMİ BİLMESE OLUR MU?

Olmaz, kişiden izin alması gerekir.

-İLKİNDİ EZANINDAN SONRA UYUMAKTA SAKINCA VAR MIDIR?

Sakınca yoktur. Olumlu karşılanmaz.

-UZANIRKEN EZAN OKUNURKEN KALKMAK ZORUNDA MIYIZ?

Zorunda değildir.

-ABDESTSİZ CENAZE NAMAZI KILINIR MI?

Hayır, hiçbir namaz abdestsiz kılınmaz.

-EVDE CEMAATLE NAMAZ KILARKEN UZUN SÜRELERİ OKUMAK CAİZ OLUR MU?

Tabi caiz olur.

-EŞLER ARASINDA UZUN SÜRE KÜSLÜK DURUMUNDA NİKAHIN ZARARI OLUR MU?

Olmaz.''