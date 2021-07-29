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Kredi ile emeklilik! Kimler yararlanacak? Başvuru nasıl? Faruk Erdem A Haber'de anlattı | Kredi ile emekli nasıl olunur?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 29.07.2021 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
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Kredi ile emeklilik! Kimler yararlanacak? Başvuru nasıl? Faruk Erdem A Haber'de anlattı | Kredi ile emekli nasıl olunur?

Son dakika ekonomi haberleri... Yapılandırma süreci devam ediyor. SGK kamu bankalarıyla bir protokol imzaladı. Bu kapsamda kredi ile emekliliğin yolu açıldı. Peki kredi ile nasıl emekli olunur? Kredi ile emeklilikten kimler yararlanacak? Başvuru nasıl? Nasıl uygulanacak? Şartlar neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Kredi ile emekli olma imkanı milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Yapılandırma süreci devam ederken Sosyal Güvenlik Kurumu kamu bankalarıyla bir protokol imzaladı. Bu kapsamda kredi ile emeklilik imkanının yolu açıldı.

Kredi ile emeklilik! Kimler yararlanacak? Başvuru nasıl? Faruk Erdem A Haber'de anlattı | Kredi ile emekli nasıl olunur?

Peki kredi ile nasıl emekli olunur? Kredi ile emeklilikten kimler yararlanacak? Başvuru nasıl? Nasıl uygulanacak? Şartlar neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları ve detaylar;

Kredi ile emeklilik! Kimler yararlanacak? Başvuru nasıl? Faruk Erdem A Haber'de anlattı | Kredi ile emekli nasıl olunur?

YAPILANDIRMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Önemli ve beklenen de bir şeydi. Yapılandırma süreci devam ediyor. Haziran'da başladı ve Ağustos'un sonuna kadar devam edecek bir yapılandırma süreci var. Devlete olan bütün borçlarımızı yapılandırabiliyoruz.

Kredi ile emeklilik! Kimler yararlanacak? Başvuru nasıl? Faruk Erdem A Haber'de anlattı | Kredi ile emekli nasıl olunur?

Vergi borcu, trafik cezası, kredi borcu, KYK borçları, çevre vergisi emlak vergisi, SGK borçları ne aklınıza geliyorsa bugüne kadar birikmiş bütün faiz ve cezaları siliniyor. Yani anaparaya bir enflasyon farkı ekleniyor. Eğer peşin ödenirse de bu enflasyon farkının yüzde 90'ı siliniyor.

Kredi ile emeklilik! Kimler yararlanacak? Başvuru nasıl? Faruk Erdem A Haber'de anlattı | Kredi ile emekli nasıl olunur?

KREDİ İLE EMEKLİLİK

Dün SGK kamu bankalarıyla bir protokol imzaladı. Emeklilik zamanı gelmiş yani şartlarını oluşturmuş ama SGK'ya borcu olan vatandaşlar kamu bankalarından gidip kredi çekip bu borçlarını karşılayacak, kapatacak ve emekli olacaklar.

Kredi ile emeklilik! Kimler yararlanacak? Başvuru nasıl? Faruk Erdem A Haber'de anlattı | Kredi ile emekli nasıl olunur?

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Bu borç emekli maaşlarından ödenecek. Önce SGK'ya gidilecek. 'Emekli borcunu öderse emekli olabilir' yazısı alınacak. Bu yazıyla birlikte kamu bankalarına gidilecek. Kamu bankası sizin borcunuzu sosyal güvenlik kurumuna aktaracak. Dolayısıyla borcunuz ortadan kalkacak ve emeklilik süreciniz başlayacak.

Kredi ile emeklilik! Kimler yararlanacak? Başvuru nasıl? Faruk Erdem A Haber'de anlattı | Kredi ile emekli nasıl olunur?

KİMLER YARARLANACAK?

* Emeklilik şartlarını tamamlayanlar
* Kuruma borcu olduğu için emekli olamayanlar
* Yapılandırmaya başvuranlar

Kredi ile emeklilik! Kimler yararlanacak? Başvuru nasıl? Faruk Erdem A Haber'de anlattı | Kredi ile emekli nasıl olunur?

* İhya ile gün satın alacaklar
* Borçlanma ile emekli olabilecekler

Kredi ile emeklilik! Kimler yararlanacak? Başvuru nasıl? Faruk Erdem A Haber'de anlattı | Kredi ile emekli nasıl olunur?

NASIL UYGULANACAK?

* Yapılandırmaya başvurularak borçlar belirlenecek
* SGK'dan "borcunu ödediğinde emekli olabilir" yazısı alınacak
* Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan birisine başvurulacak

Kredi ile emeklilik! Kimler yararlanacak? Başvuru nasıl? Faruk Erdem A Haber'de anlattı | Kredi ile emekli nasıl olunur?

ŞARTLAR NELER?

* Kredi faizi 1,55 olacak
* 36 ay vadede ödenecek
* Taksitler bağlanacak emekli maaşından kesilecek

Kredi ile emeklilik! Kimler yararlanacak? Başvuru nasıl? Faruk Erdem A Haber'de anlattı | Kredi ile emekli nasıl olunur?

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Kredi ile emeklilik! Kimler yararlanacak? Başvuru nasıl? Faruk Erdem A Haber'de anlattı | Kredi ile emekli nasıl olunur?

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