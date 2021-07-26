Banka promosyonları caiz mi? | Kiliseye gitmek günah mı?| Namazları cem etmek caiz mi?

-HER MÜSLÜMAN BİR MEZHEBE TABİ OLMAK ZORUNDA MIDIR?

Bu kişiye göre değişir. Bu kişi alimse, tüm mezheplere hakimse zorunlu değildir. Fakat mezhepleri detayları ile bilmiyorsa kişinin dinine göre yaşaması için bir mezhebe göre hareket etmesi gerekir.