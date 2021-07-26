Banka promosyonları caiz mi? | Kiliseye gitmek günah mı?| Namazları cem etmek caiz mi?
‘Banka promosyonları caiz mi, kiliseye gitmek günah mı, namazları cem etmek caiz mi?’ gibi merak edilen pek çok soru VAV TV ekranlarında Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar yanıtladı. Peki namaz cem edilir mi, organ bağışmak günah mı? Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevabı haberimizde…
'Banka promosyonları caiz mi, kiliseye gitmek günah mı, namazları cem etmek caiz mi?' sorularının cevaplarını Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, VAV TV'de Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında verdi.
''-BORÇLU BORCUNU BANKADAN KREDİ ÇEKEREK ÖDESE ALACAKLININ BUNDA SORUMLULUĞU OLUR MU?
Borçlu ödeme konusunda imkanı yoksa alacaklının o borcu ertelemesi gerekir. Kişi kredi alarak borcunu ödemek isterse alacaklının bunda sorumluluğu yoktur.
-EŞİ ÖLEN VE TEKRAR EVLENEN KİMSE ÖNCEKİ EŞİ ZAMANINDA ELDE ETTİĞİ MALLARDAN SONRAKİ EŞİNİ MAHRUM EDEBİLİR Mİ?
O maldan ikinci eş hak sahibidir. Vermek zorunda değildir. Ancak adam ölürse o mal hanımın olur.
-BANKANIN VERMİŞ OLDUĞU PROMOSYON HELAL MI? (BANKA PROMOSYONLARI CAİZ Mİ?)
Faize girmediği için onu almak haram değil, ancak şüphelidir. Kişi ihtiyacı varsa o promosyonu kullanabilir, ihtiyacı yoksa fakirlere verebilir.
-KİŞİ HAYATTAYKEN ORGANLARININ BAĞIŞLANMASINI VASİYET EDEBİLİR Mİ?
Edebilir. Bu vasiyet değildir, izindir. Kişinin organları öldükten sonra organları bağışlanabilir.
-GEZMEK İÇİN KİLİSEYE GİTMEKTE BİR MAHSUR VAR MIDIR?
Sakınca olmaz. Burada sakınca olan şey onların ayinine katılmaktır.
-ANTALYA'DA YAŞIYORUM. YAZIN 6 AYLIĞINA YAYLAYA GİDİYORUM. ARADA 8-10 GÜN ANTALYA'YA GELİP DÖNÜYORUM. BU DÖNEMDE NAMAZLARI SEFERİ OLARAK MI KILACAĞIM?
Her iki tarafta onun mülkü olduğu için vatani asli sayılır. Namazlarını tam kılması gerekir.
-ÇALIŞTIĞIM YERDE DİNE, ALLAH'A KÜFÜR EDİLİYOR, NE YAPMALIYIM?
Onlara engel olabilirse olsun, olamıyorsa o ortamı terk etsin. Onların yaptığına dil ile mani olamıyorsa, kalbiyle buğz etsin.
-NARGİLE SATMAK VE İÇMEK CAİZ MİDİR?
Kur'an'da nargile ve sigara yasak olarak belirtilmemiştir. Nargile içmek, satmak tahrimen mekruhtur.
-KUR'AN'DA VE HADİSLERDE KAZA NAMAZI VAR MIDIR?
Hadislerde vardır. Hadiste şöyle buyrulmuştur:
''Bir kimse uyur da veya unutur da namazı kılamazsa uyandığında veya hatırladığında o namazı kılsın''
-HER MÜSLÜMAN BİR MEZHEBE TABİ OLMAK ZORUNDA MIDIR?
Bu kişiye göre değişir. Bu kişi alimse, tüm mezheplere hakimse zorunlu değildir. Fakat mezhepleri detayları ile bilmiyorsa kişinin dinine göre yaşaması için bir mezhebe göre hareket etmesi gerekir.
-BAZI ARKADAŞLARIMIZ 3 VAKİT NAMAZ KILIYOR. ÖĞLEN İLE İLKİNDİYİ, AKŞAM İLE YATSIYI BİRLEŞTİRİYORLAR, BÖYLE BİR ŞEY VAR MI? ( NAMAZLAR CEM EDİLEREK (BİRLEŞTİREREK) KILINABİLİR Mİ?)
Bazı durumlarda var. Mazeret olmadan yok. Ehli sünnet mezheplerinde bazı durumlarda iki vakit birleştirilebilir. Bunun örneği yolculuk halidir.''
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