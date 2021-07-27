Zekat ne zaman verilir?|Miras paylaşımı nasıl yapılır?|Oturarak namaz kılınır mı?

BEŞ YIL ÖNCE BURNUMU DELDİRDİM, DELİK KAPANSA GUSÜL ABDESTİM KABUL OLUR MU?

-Olur, burada guslün oluşuna engel olan şey suyun girme imkanı olan yere suyun girmemesidir. Delik kapanmış, abdesti kabul olur.