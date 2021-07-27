Zekat ne zaman verilir?|Miras paylaşımı nasıl yapılır?|Oturarak namaz kılınır mı?
‘Zekat ne zaman verilir, miras paylaşımı nasıl yapılır, oturarak namaz kılınır mı, Allah yerine tanrı denir mi, diş kaplaması gusle engel mi, yemin kefareti nasıl ödenir?’ gibi merak edilen birçok soruyu VAV TV'de Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar cevapladı. Peki televizyon izlerken zikir çekilir mi, misafirlikte kaza orucu bozulur mu ? Tüm bu soruların ve daha fazlasının yanıtı haberimizde…
'Zekat ne zaman verilir, miras paylaşımı nasıl yapılır, oturarak namaz kılınır mı, Allah yerine tanrı denir mi, diş kaplaması gusle engel mi, yemin kefareti nasıl ödenir?' sorularının cevaplarını Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, VAV TV'de Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında verdi.
''MİRAS DÜŞECEK 4 ÇOCUĞUM VAR, 1 ERKEK 3 KIZ NASIL PAYLAŞTIRMALIYIM? / MİRAS PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?
-5'e bölünür. İkisini erkeğe, üçü kızlara verilir.
AMEL DEFTERİ KAPANMAYANLAR ÖLÜNCE NE OLACAK?
-Kişi ölünce, amel defterine geride bıraktığı hayırlı iş devam edene kadar sevap yazılmaya devam edilir.
ZAMANI GELMEDEN ZEKAT VERİLİR Mİ? / ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR?
-Bir kimsenin nisap miktarı malı varsa o taktirde bu kişi sene dolmadan zekatını verebilir.
BEŞ YIL ÖNCE BURNUMU DELDİRDİM, DELİK KAPANSA GUSÜL ABDESTİM KABUL OLUR MU?
-Olur, burada guslün oluşuna engel olan şey suyun girme imkanı olan yere suyun girmemesidir. Delik kapanmış, abdesti kabul olur.
ALLAH İSMİ YERİNE 'TANRI' DEMEK CAİZ Mİ? / ALLAH YERİNE TANRI DENİR Mİ?
-Tanrı, ilah kelimesinin karşılığıdır. Allah kelimesinin yerini tutmaz.
SANDALYEDE NAMAZ KILINIR MI? / OTURARAK NAMAZ KILINIR MI?
-Eğer secde yapacak durumda değilse isterse sandalyede, oturduğu yerde kılabilir.
NAFİLE VEYA KAZA ORUÇ TUTULURKEN MİSAFİR GELMESİ HALİNDE NASIL DAVRANMALIDIR?
-Misafire ikram için o oruç bozulabilir. Buna cevaz vardır. Ancak kişi orucu bozmak zorunda değildir.
DİŞ KAPLAMASI, DOLGU, KÖPRÜ GUSÜL ABDESTİNE ENGEL MİDİR? / DİŞ KAPLAMASI GUSLE ENGEL Mİ?
-Hayır değildir. Bunlar bir tedavidir.
EVİN ZEKATI DEĞERİNE GÖRE Mİ, YOKSA KİRAYA GÖRE Mİ VERİLMELİDİR?
-İnsanın kendi oturduğu ev için zekat vermesine gerek yoktur. Fazladan evi varsa, kiraları ve diğer mallarıyla toplam malı nisap miktarını geçerse verilmelidir.
DİYALİZE GİREN KİŞİNİN ABDESTİ BOZULUR MU?
-Kan damardan çıktığı için hanefi mezhebinde abdest bozulur. Şafi mezhebinde bozulmaz.
MERKEZİ SİSTEMLE OKUNAN EZAN CAİZ Mİ?
-Ezan sünnettir. Ezan o beldenin Müslüman beldesi olduğunun ilanıdır.
TELEVİZYON İZLERKEN ZİKİR ÇEKİLİR Mİ?
-Zikirde insanın kalbinin, zihninin zikre iştirak etmesidir. Sadece dil ile zikir yeterli gelmez. Zikir, Allah'ı gerçekten kalben, zihnen anmadır. Zihnin televizyondaysa buna zikir denemez.
SABAH NAMAZINA KALKAMAYAN KİŞİ ONU ÖĞLEDEN ÖNCE KILARSA BU KAZA MIDIR, EDA MI?
-Namazı vaktinde kılmak eda, vaktinden sonra kılmak kazadır. Kişi güneş doğduktan sonra sabah namazını kılarsa bu kazadır.
SEFERİYKEN GEÇİRİLEN NAMAZ NASIL KAZA EDİLİR?
-Hangi haldeyken namaz geçirilmişse o şekilde kaza edilir. Kişi seferiyken geçirmişse, seferi olarak kaza eder.
YEMİN KEFARETİNİ TOPLUCA BİR KİŞİYE VERSEK OLUR MU? / YEMİN KEFARETİ NASIL ÖDENİR?
-Olmaz, yemin kefareti 10 ayrı fakire 10 günde verilmesi gerekir.
İŞİTME ENGELLİLER NAMAZLARINDA KIRAATİ NASIL YERİNE GETİRİR?
-Kişi dudaklarını hareket ettirerek yerine getirebilir.''
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