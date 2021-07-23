Zekat nedir?|Zekat kimlere verilir?|Zekat ne zaman verilir?
Zekat nedir, kimlere verilir, ne zaman verilir? İslam'ın 5 şartından biri olan zekat ibadetiyle ilgili merak edilen pek çok soru cevap buldu. Zekatla ilgili merak edilenleri Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar yanıtladı.
Zekat ile ilgili ''camiye zekat verilir, anneye zekat verilir mi, zekat ne zaman verilir?'' cevaplarını Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, VAV TV'de Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında verdi.
''ZEKAT CAMİYE VERİLİR Mİ?
Zekat insana verilmelidir. Hayır kurumlarına ancak vekaleten verilebilir
KREDİ İÇİN BİRİKTİRİLEN PARAYA ZEKAT DÜŞER Mİ?
Elindeki para 1 sene içerisindeki ödeyeceği paradan daha fazla değilse o paraya zekat düşmez.
KAR ORTAKLIĞINDA BATAN PARANIN ZEKATINI VERMEK GEREKİR Mİ?
Eldeki mal kaybolduğu için artık zekat düşmez.
ANNEYE ZEKAT VERİLİR Mİ?
Bakmaya zorunlu olduğu kişilere zekat verilmez.
VEFAT EDEN BİRİNİN ORUÇ BORCU NASIL ÖDENİR?
Eğer vasiyet ettiyse her bir gün için bir fidye miktarı para fakirlere verilir ve borcu ödenmiş olur. Eğer vasiyet etmemişse mirasçıları her bir gün için fakirlere bir fidye miktarı verilerek ödenir.''
ZEKAT NEDİR?
Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) malı olan kişilerin Allah rızası için muayyen kimselere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Zekât vermenin farz olması için şartlar; malların nisaba ulaşması yanında nâmî (üreyici/artıcı) olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir sene geçmesi, bir senelik borcundan ve aslî ihtiyaçlardan çok olmasıdır.
ZEKAT KİMLERE VERİLİR?
Zekâtın verileceği kimseler Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. Bunlar; fakirler, miskinler, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb adı verilen kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır (Tevbe, 9/60).
ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR?
Zekât vermenin belli bir zamanı yoktur. Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden sene geçmiş olması konusunda da kamerî ay hesabı uygulanır. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri gerekir. Çünkü zekât bir kulluk borcudur, borç da bir an önce ödenmelidir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 175, 191-192, 223).
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