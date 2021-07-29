Osmaniye'de orman yangını | Yerleşim yerleri tehdit altında! Ekipler nasıl müdahale ediyor?
Kadirli ilçesinde çok sayıda köy evi tahliye edildi. Geniş bir alana yayılan yangın yerleşim bölgelerini tehdit ediyor. Günün ağarmasıyla alevlere havadan müdahale yeniden başladı. Kadirli'den son durumu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur son durumu aktardı.
Kadirli ilçesi alev alev yanmaya devam ediyor. Dün öğle saatlerinde başlayan yangın etkisini hala sürdürüyor. A Haber Tüllüce Mahallesi sınırları içerisindeki görüntüleri ekrana taşıdı.
Bölgede yangın hala kontrol altına alınamadı. Dumanlar pek çok noktadan yükselemeye devam ediyor. Yangının yönü de değişti. Dün akşam saatlerinde bölgedeki evler tahliye edildi. Nergizlik bölgesine yönelen alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Yangın noktalarında rüzgarın etkisi hala sürüyor ancak düne göre etkisini kaybetmiş durumda ve bu alevlerin kontrol altına alınması için umutlandıran bir gelişme. Evlerini geride bırakan vatandaşlar kontrol etmek için bölgeye yavaş yavaş geliyor.
Bölgede güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı, orman işçileri Doğu ve Güney Doğu'dan bu noktaya ulaştılar. Onlar da alevlere karşı mücadeleye destek veriyorlar. Ufacık bir kıvılcım bile rüzgarın etkisiyle yangının alevlenmesini tetikliyor.
Alevlerin olduğu alanda adeta kül yağmuru var. Rüzgarın etkisiyle küller havaya karışıyor. Buradaki durum içler acısı maalesef birçok tepelik kül olmuş durumda. Bölgenin sarp ve dik yamaçlardan oluşması müdahaleyi oldukça güçleştiriyor.
Orman işçileri de yangının olduğu bölgelerde bir örümcek ağı gibi hortumlarla önünü kesmek için mücadele ediyor. Gelen suyu alevlere püskürtmek için büyük bir mücadele veriliyor.
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