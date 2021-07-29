Osmaniye'de orman yangını | Yerleşim yerleri tehdit altında! Ekipler nasıl müdahale ediyor?

Orman işçileri de yangının olduğu bölgelerde bir örümcek ağı gibi hortumlarla önünü kesmek için mücadele ediyor. Gelen suyu alevlere püskürtmek için büyük bir mücadele veriliyor.

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