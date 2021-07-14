Vefat edenler için kurban kesilir mi | Kurbanda vekalet nasıl verilir | Bayrama sayılı günler kala işte merak edilenler

Kurban bayramına sayılı günler kala kurbanla alakalı sorular teker teker yanıt buluyor.

Kurbanla ilgili '' ölü için kurban kesilir mi, kurban parası hayır kurumuna bağışlanır mı, hayır kurumlarına vekaleten kurban yapmak caiz mi?'' gibi soruların yanıtlarını Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, VAV TV ekranlarında Hasan Basri Karadeniz'in sunuculuğunu yaptığı İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında verdi.

Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, kurban ve pek çok konuya ilişkin seyircilerden gelen soruları yanıtladı.