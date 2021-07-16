Kurban nasıl kesilmeli? Erkek eşine kurban keser mi?

''KURBANIN KIBLE YÖNÜNDE KESİLMESİ ŞART MIDIR?

Değildir, bu adaptandır. Önemli olan o hayvanı kurban niyetine kesmektir.

ERKEĞİN EŞİ İÇİN KURBAN KESMESİ GEREKLİ MİDİR?

Şart değildir. Hanımın eğer maddi gücü yerinde değilse, kurban kesmesini gerektirecek kadar bi zenginliği yoksa kurban kesmesi şart değildir. Ancak varlığı varsa ve kocası onun adına kesecekse ondan vekalet almalıdır.