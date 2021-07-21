Bayramda oruç tutulur mu? Teşrik tekbiri ne zaman getirilir?

KURBANIMI İKİNCİ VEYA ÜÇÜNCÜ GÜN KESMEK GÜNAH MIDIR?

Hanefi mezhebine göre bayramın üçüncü gününün akşamına kadar, Şafi mezhebinde dördüncü günün akşamına kadar kesilmelidir. Ancak daha sonrasına kalırsa bu kurban sadaka olarak geçer.''