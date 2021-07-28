Abdestsiz Kur’an okunur mu?| Başkasının yerine tavaf yapılır mı? | Namazların sünnetini kılmamak günah mı?

'Abdest almadan Kur'an okunur mu, kadınlar defin işlemine dahil olur mu, namazların sünnetini terk etmekte sakınca var mı, başkasının yerine tavaf yapabilir mi?' sorularının yanıtlarını Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, VAV TV'de Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında verdi.