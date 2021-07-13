Kurban kesiminde nelere dikkat edilmelidir? Taksitle kurban kesmek caiz mi?

-KESİMDEN ÖNCE KUSURU TESPİT EDİLEMEYEN HAYVANI KURBAN EDİLDİKTEN SONRA HASTALIĞI ANLAŞILIRSA VE ETİNİN YENMEYECEĞİNE DAİR UZMANLARCA KARAR VERİLİRSE BU KURBAN DİNEN GEÇERLİ MİDİR?

Bizim öncelikle dikkat etmemiz gereken görünen kusurlarına bakmak. İçte bir hastalık olması halinde, önümüze iki şey çıkar. İlk önce satıcıyla konuşup para iadesi istenip verirse yeni bir hayvan alıp kesilir. Ancak satıcı parayı vermezse, hayvanı kestiğinde kurban ibadetini yerine getirmiş olur.