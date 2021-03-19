19 Mart 2021, Cuma
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Akıncı kadrosuna bomba transfer! Kadroya dahil edildi

’nin sevilen dizisi ’nın güçlü oyuncu kadrosu, diziye eklenen yeni karakterle birlikte büyümeye devam ediyor. Deneyimli oyuncu , dizinin 12. bölümünde izleyici ile buluşacak.

MEDYA
Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
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Akıncı kadrosuna bomba transfer! Kadroya dahil edildi

ekranlarında her Cuma seyirciyle buluşan , deneyimli oyuncu 'nın katılımıyla oyuncu kadrosunu genişletti. Gelişen ve çok yönlü hikayesiyle izleyicinin gönlünde taht kuran diziye Emin karakteri ile Cansu Fırıncı heyecan, aksiyon ve renk katacak.

Cansu Fırıncı'nın hayat verdiği Emin, kıvrak ve pratik zekası ile en zor sorunları bile çözebilen bir avukat. Emin, önümüzdeki bölümlerde yapacağı planlarla Akıncı'nın zorlu düşmanlarından biri olacak.

Yapımını 'nın, yapımcılığını 'in üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanan Akıncı, yeni bölümleriyle Cuma akşamları saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.

Akıncı, her Cuma saat 20.00'de ATV'de!

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