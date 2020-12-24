Kuruluş Osman 39. yeni bölümde gönüllere dokunan sahne! Osman Bey'e Kur'an-ı Kerim ayetini hatırlattı

İslam devletinin tesisinde yapılan savaşlardan daha önemli olan bir unsur varsa o da, İslam dininin kalplerdeki inşasıydı. Bunun en büyük engeli de insanın kendi nefsiydi. Osmanlı Devleti'ni kurmak yolunda ilerleyen Osman Bey'in savaşlardan daha çetin mücadelesi ise, kendi nefsiyle olacaktı.

Peygamber Efendimiz en kalabalık bir ordu ile katıldığı Tebük Seferi'nden dönünce, "Hoş geldiniz. Küçük cihattan büyük cihada geldiniz." diye buyurmuştu. Sahabiler bunun üzerine 'büyük cihadın ne olduğunu merak edip sorunca, Hz. Muhammed (SAV), "Büyük cihat, nefsin heva ve hevesine karşı yapılan cihattır." diye açıklamıştı.

Peygamberimizin bu konuda aynı mealde başka hadis-i şerifleri de bulunmaktadır. "Hakiki mücahid, nefsine karşı cihat edendir." Mealindeki hadisleriyle Hz. Muhammed, kulun nefsine karşı yapacağı mücadelenin, dış düşmanlara karşı yaptığı savaşlardan daha önemli ve asıl bir mücadele olduğunu buyurmuştur. Allah'ın emirlerine uymakta zorlanan, nefsini susturamayan, nefsinin boş, anlamsız hatta gayr-ı meşru istekleri ile savaşamayan kimsenin, düşmanla cihadının makbul olmayacağını vurgulamıştır.