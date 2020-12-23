Kuruluş Osman 39. yeni bölümde gönüllere dokunan sahne! Osman Bey'e Kur'an-ı Kerim ayetini hatırlattı

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 39. yeni bölümünde Osman Bey ve Kumral Abdal'ın sahnesi yürekleri titretti. Büyük cihadın insanın kendi nefsiyle olan mücadelesini Osman Bey'e hatırlatan Kumral Abdal, Ahzab Suresi'nin 72. ayetini okudu. İşte milyonları etkileyen o diyaloglar...

Kuruluş Osman 39. Bölümü ile atv ekranlarına geldi. Beylikten bir devlet kurma yolunda ilerleyerek, cihat eden Osman Bey'in karşısında çok daha büyük bir sınav bulunmaktaydı. Kumral Abdal işte bu soruyu kendisine sordu: "Cihadın büyüğüne hazır mısın?"

İslam devletinin tesisinde yapılan savaşlardan daha önemli olan bir unsur varsa o da, İslam dininin kalplerdeki inşasıydı. Bunun en büyük engeli de insanın kendi nefsiydi. Osmanlı Devleti'ni kurmak yolunda ilerleyen Osman Bey'in savaşlardan daha çetin mücadelesi ise, kendi nefsiyle olacaktı.

Peygamber Efendimiz en kalabalık bir ordu ile katıldığı Tebük Seferi'nden dönünce, "Hoş geldiniz. Küçük cihattan büyük cihada geldiniz." diye buyurmuştu. Sahabiler bunun üzerine 'büyük cihadın ne olduğunu merak edip sorunca, Hz. Muhammed (SAV), "Büyük cihat, nefsin heva ve hevesine karşı yapılan cihattır." diye açıklamıştı.

Peygamberimizin bu konuda aynı mealde başka hadis-i şerifleri de bulunmaktadır. "Hakiki mücahid, nefsine karşı cihat edendir." Mealindeki hadisleriyle Hz. Muhammed, kulun nefsine karşı yapacağı mücadelenin, dış düşmanlara karşı yaptığı savaşlardan daha önemli ve asıl bir mücadele olduğunu buyurmuştur. Allah'ın emirlerine uymakta zorlanan, nefsini susturamayan, nefsinin boş, anlamsız hatta gayr-ı meşru istekleri ile savaşamayan kimsenin, düşmanla cihadının makbul olmayacağını vurgulamıştır.

"KUŞKUSUZ İNSAN ÇOK ZALİM, ÇOK BİLGİSİZDİR."

Kumral Abdal, Osman Bey'e bir nasihatte daha bulundu. Ahzab Suresi 72. Ayette geçen;

"Biz emaneti göklere, yerküreye ve dağlara teklif ettik, ama onlar bunu yüklenmek istemediler, ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir." ayetini de hatırlattı.

Kumral Abdal'ın, yolunu aydınlatacak rehberlik edecek manevi uyarılarından Osman Bey memnundu.