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Bir efsanenin sonu: Ertuğrul Bey Kuruluş Osman'a veda ediyor! | Kuruluş Osman 39. yeni bölümünde neler yaşanacak?

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan ‘’ın 23 Aralık Çarşamba saat 20:00’de atv’de ekrana gelecek 39’uncu bölümünde, yaşamını yitiriyor. İşte Kuruluş Osman 39. yeni bölümünde yaşanacaklar...

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Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
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Bir efsanenin sonu: Ertuğrul Bey Kuruluş Osman'a veda ediyor! | Kuruluş Osman 39. yeni bölümünde neler yaşanacak?

Hasta yatağından kalkarak herkesi şaşırtan , topladığı toyla ve arasındaki çatışmaya son verirken; kendisinden sonra kimin bey olacağına karar vermek üzere Aksakallılar'la bir araya gelir.

Kuruluş Osman 39. yeni bölüm fragmanı izle! Kararını Allah mübarek eylesin! KURULUŞ OSMAN 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! "KARARINI ALLAH MÜBAREK EYLESİN!"

Targun Hatun, Nikola'nın Kayı beylerini zehirlemesi için yaptığı planı Osman Bey'e anlatırken; Osman Bey, Nikola'ya karşı zekice bir oyun kurar.

Vasiyetini hazırlayan Ertuğrul Bey'in ölümü 'nda büyük bir acıya sebep olur. Kayı Obası beyini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlarken; yeni beyin kim olacağı sorusu herkesin aklındadır.

Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey'in ölümü uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek?

Osman Bey, Nikola'ya karşı kurduğu oyunda başarılı olabilecek mi? Savcı Bey, beylik için nasıl bir hamle yapacak?

Dündar Bey, beylik için adının geçmeyişi üzerine Hazal Hatun'la birlikte nası bir plan kuracak?

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