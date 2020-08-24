Müge Anlı ile Tatlı Sert geri dönüyor

SABAH kuşağının en çok izlenen, efsane programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, ekrana dönüyor. İlk randevu bugün 10.00'da… Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3005 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü. Müge Anlı, uzman ekibiyle yine faili meçhul cinayetleri aydınlatacak, kayıpları bulacak ve aileleri kavuşturacak.