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Müge Anlı ile Tatlı Sert geri dönüyor

Araştırmacı gazeteci 'nın sunduğu ve Sabah kuşağının en çok izlenen, efsane programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, ekrana dönüyor.

MEDYA
Giriş Tarihi: 24.08.2020
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Müge Anlı ile Tatlı Sert geri dönüyor
SABAH kuşağının en çok izlenen, efsane programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, ekrana dönüyor. İlk randevu bugün 10.00'da… Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3005 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü. Müge Anlı, uzman ekibiyle yine faili meçhul cinayetleri aydınlatacak, kayıpları bulacak ve aileleri kavuşturacak.
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