Dizi Tv’de bu hafta Maria ve Mustafa’nın setinden çok özel detaylar geliyor!

atv ekranının sevilen, çok izlenilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detay ve özel ana ulaşabileceğiniz Dizi TV her hafta olduğu gibi bu haftada çok özel dosyaları inceliyor.

Bu hafta Dizi TV'de, atv'nin eğlenceli ve sıcak macerası Gençliğim Eyvah'ın iki yetenekli oyuncusu Ekin Mert Daymaz ve Elif Doğan sizler için hayranlarından gelen soruları yanıtlıyorlar.

Her sezon farklı sürprizleriyle izleyiciyi şaşırtmayı başaran atv çok yakında yepyeni bir projeyle ekranları renklendirmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Jessica May ve Hilmi Cem İntepe'yi izleyeceğimiz Maria ve Mustafa'nın fotoğraf çekiminden en özel detaylar ve oyunculardan heyecan uyandıracak röportajlar…

atv ekranın ailecek izleyebileceğiniz sıcacık yarışması Şans Kapıyı Çalınca'nın geçtiğimiz haftaki başarılı yarışmacıları ve en heyecanlı anları sizlerle…

Hepsi ve daha fazlası pazar günü 12.10'da Dizi TV'de!

