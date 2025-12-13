Ömer Sarıgül - Revna Sarıgül boşanmasında kayınvalideden sert çıkış!
Revna Sarıgül’ün, eşi Ömer Sarıgül’e aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açtığı ve bu süreçte uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıkmıştı. Taraflar sessizliğini korurken, kayınvalide Aylin Kotil dikkat çeken ifadeler kullandı.
Sarıgül ailesindeki boşanma süreci, magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.
Revna Sarıgül'ün, eşi Ömer Sarıgül'e, aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açtığı ve uzaklaştırma kararı aldırdığı yönündeki iddialar ilk kez kamuoyuna yansımıştı. Ancak, taraflar sessizliğini korurken, olaya kayınvalide dahil oldu!
OĞLUNU SAVUNDU GELİNİNİ HEDEF ALDI
Sabah'tan Bülent Cankurt'un konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Taraflar sessizliğini korurken olaya kayınvalide dahil oldu! Ömer Sarıgül'ün annesi Aylin Kotil, önce bu konuda polemiğe girmeyeceğini söyledi ama sonra açtı ağzını yumdu gözünü!
'Çocuklar üzerinden karşı tarafı terbiye etmek, babalarından onları kaçırmanın çocuklar üzerinde yaratacağı olumsuz etki ve travmayı düşünmeden kişisel hırslar ve öfkeyle hareket etmek bizi son derece üzmektedir' diyen Aylin Hanım bununla da yetinmeyip 'Boşanmayı taşıyabilmek de kişisel sorumluluk getirir' diyerek geline bir darbe daha vurmuş! İyi ki, polemiğe girmek istememiş, girmek isteseydi kim bilir neler diyecekti.
Oğlunun birçok kez eşini aldattığı iddialarını görmezden gelip gelinini çocuklar üzerinden suçlaması ve sorumsuzlukla itham etmesi hiç adil gelmedi bana.
Keşke Aylin Kotil, eşini aldatıp olayların bu noktaya gelmesine sebep olan oğlu Ömer'e de birkaç laf etseydi"
