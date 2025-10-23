Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe markasıyla dünya yıldızlarını topladı!

İtalyan oyuncu Mariano Di Vaio ve fenomen eşi Eleonora Brunacci Di Vaio da özel bir fotoğraf çekimiyle Gülşe'nin reklam yüzü oldu.

Di Vaio Ailesi, ayrıca 4 çocuklarıyla da eğlenceli bir çekim yaptı.

Bunlarla da yetinmeyen tescilli güzel, Hollandalı Rafael van der Vaart'ın eski eşi model Sylvie Meis ile de fotomodel olarak çalıştı.

Kaynak: Instagram