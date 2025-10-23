Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe markasıyla dünya yıldızlarını topladı!
Tescilli güzel ve eski oyuncu Amine Gülşe, kurduğu takı markasıyla büyük bir başarıya imza attı. Dünyaca ünlü futbolcular ve modellerle birlikte çalışan Gülşe, markasını uluslararası arenaya taşıdı.
2014 Miss Türkiye birincisi Amine Gülşe ile futbolcu Mesut Özil 2015'te aşk yaşamaya başlamıştı. Amine Gülşe, 2019 yılında Mesut Özil ile görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.
Çiftin 30 Mart 2020 tarihinde Londra'da ilk çocukları olan Eda ismini koydukları bir kız çocukları oldu. Ela isimli ikinci kızları ise 26 Eylül 2022 tarihinde dünyaya geldi.
'Bir Türk Masalı', 'Asla Vazgeçmem' ve 'İkisini de Sevdim' gibi projelerde rol alan oyuncu Amine Gülşe, Fenerbahçeli eski futbolcu Mesut Özil ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.
Türkiye güzeli ve eski oyuncu Amine Gülşe, kurduğu takı markasıyla dünya çapında bir başarıya imza attı.
Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Ünlü isim, daha önce Inter Milan'da oynayan Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu'nu model olarak kullanmıştı. Ünlü futbolcu ve eşi, kendi çizimleriyle bir koleksiyon da hazırlamıştı.
Amine Gülşe, son dönemde reklamı uluslararası boyuta taşıdı. Portekizli milli futbolcu Ruben Neves ve eşi Debora Lourenço ile çektiği reklam filmiyle tanıttı.
İtalyan oyuncu Mariano Di Vaio ve fenomen eşi Eleonora Brunacci Di Vaio da özel bir fotoğraf çekimiyle Gülşe'nin reklam yüzü oldu.
Di Vaio Ailesi, ayrıca 4 çocuklarıyla da eğlenceli bir çekim yaptı.
Bunlarla da yetinmeyen tescilli güzel, Hollandalı Rafael van der Vaart'ın eski eşi model Sylvie Meis ile de fotomodel olarak çalıştı.
