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Survivor 2024 ne zaman, hangi ay başlayacak? Survivor 2024 yarışmacıları belli oldu mu, açıklandı mı?

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Giriş Tarihi: 11.09.2023
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Survivor 2024 ne zaman, hangi ay başlayacak? Survivor 2024 yarışmacıları belli oldu mu, açıklandı mı?

"Survivor 2024 ne zaman, hangi ay başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor'ın yeni sezonunda yarışacak olan All Star kadrosu netleşiyor. Geçtiğimiz günlerde 5 yarışmacının kimliğini tek tek açıklayan Acun Ilıcalı, 6. yarışmayı sosyal medya hesabından duyurdu. İşte açıklanan yarışmacılar...

"Survivor 2024 ne zaman, hangi ay başlayacak? Survivor 2024 yarışmacıları belli oldu mu, açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2024'ün yarışmacı kadrosu merak ediliyor. İşte açıklanan o isimler...

SURVIVOR 2024 ALL STAR KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor 2024 All Star'ın ilk yarışmacısı, 2012 yılının şampiyonu Nihat Altınkaya oldu. Geçtiğimiz günlerde açıklanan bu bilginin ardından yeni sezona sayılı günler kala, kadroda yarışacak isimler tek tek seyircilere duyuruluyor.

Buna göre, Survivor All Star kadrosunun 6. yarışmacısı Damla Can oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden 6. yarışmacıyı da duyuran Acun Ilıcalı, paylaşımında Can'ın fotoğrafının üzerine şu ifadeleri yazdı: "Survivor All Star 2024'te Damla da bizimle olacak. Performansını her zaman takdir ettiğim Damla'nın yarışmanın favorilerinden olacağına şüphem yok. Başarılar Damla."

SURVIVOR YENİ SEZONU NE ZAMAN?

Survivor All Star kadrosunda yer alacak isimler açıklanmaya başlanınca gözler yayın tarihine çevrildi. Survivor yeni sezon tarihi henüz net olarak açıklanmadı. Survivor'ın 2024'in ilk aylarında başlaması bekleniyor.

SURVIVOR 2024 ALL STAR KADROSU AÇIKLANAN İSİMLER

Nihat Altınkaya

Nagihan Karadere

Ogeday Girişken

Sercan Yıldırım

Aleyna Kalaycıoğlu

Damla Can

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