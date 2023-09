Survivor 2024 ne zaman, hangi ay başlayacak? Survivor 2024 yarışmacıları belli oldu mu, açıklandı mı?

Buna göre, Survivor All Star kadrosunun 6. yarışmacısı Damla Can oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden 6. yarışmacıyı da duyuran Acun Ilıcalı, paylaşımında Can'ın fotoğrafının üzerine şu ifadeleri yazdı: "Survivor All Star 2024'te Damla da bizimle olacak. Performansını her zaman takdir ettiğim Damla'nın yarışmanın favorilerinden olacağına şüphem yok. Başarılar Damla."