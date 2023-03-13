The Last of Us ikinci sezon ne zaman? The Last of Us yeni sezon yayınlanacak mı, açıklandı mı?
"The Last of Us ikinci sezon ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. The Last of Us, yayımlanması planlanan yeni sezon ile gündem oldu. Pedro Pascal, Bella Ramsey ve Gabriel Luna gibi isimlerim başrol aldığı Las of Us, detaylarıyla çokça araştırıldı. Peki, The Last of Us ikinci sezon ne zaman? The Last of Us yeni sezon yayınlanacak mı, açıklandı mı?
"The Last of Us ikinci sezon ne zaman? The Last of Us yeni sezon yayınlanacak mı, açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kaliteli ve samimi oyunculuk, dikkati çeken doğası ve başarılı sahneleriyle kısa sürede adından söz ettiren, oyunun da yayımlanmasıyla işi kolaylaşan dizi sezon finali yapıyor. Peki, The Last of Us ikinci sezon ne zaman? The Last of Us yeni sezon yayınlanacak mı, açıklandı mı?
THE LAST OF US NEREDE YAYINLANIYOR?
The Last of Us dizisinin Türkiye'de yayın haklarını BluTv satın aldı. Dizi 16 Ocak Pazartesi günü itibarıyla BluTv'de yayınlanmaya başladı.
KAÇ BÖLÜM?
İlk sezon toplamda 10 bölümden oluşacak. Dizinin devam sezonunun olup olmayacağı hakkında resmi bir bilgi bulunmamakta. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
2. BÖLÜM NE ZAMAN?
Dizi her hafta 1 bölüm şeklinde yayınlanacak. The Last of Us dizisinin 2. bölümü 23 Ocak Pazartesi günü izleyici ile buluşacak.
THE LAST OF US DİZİSİNİN KONUSU
Naughty Dog tarafından geliştirilen ve aynı adı taşıyan, 2013 yapımı video oyununa dayanan dizi, genç Ellie (Bella Ramsey) ve ona kıyamet sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nde eşlik etmekle görevli bir kaçakçı olan Joel (Pedro Pascal) karakterlerinin öyküsünü anlatmaktadır. Dizide Joel'ın kardeşi ve eski bir asker olan Tommy (Gabriel Luna) da yer almaktadır.
Dizinin çekimleri Temmuz 2021'de Calgary'de başladı ve Haziran 2022'de tamamlandı. Dizinin on bölümlük ilk sezonunun senaryosu Craig Mazin ve Neil Druckmann tarafından yazıldı ve müzikleri Gustavo Santaolalla tarafından bestelendi.
THE LAST OF US DİZİSİ OYUNCULARI
Pedro Pascal - Joel
Bella Ramsey - Ellie
Gabriel Luna - Tommy
Merle Dandridge - Marlene
Anna Torv - Tess
Nico Parker - Sarah
Murray Bartlett - Frank
Con O'Neill - Bill
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