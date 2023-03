"The Last of Us ikinci sezon ne zaman? The Last of Us yeni sezon yayınlanacak mı, açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kaliteli ve samimi oyunculuk, dikkati çeken doğası ve başarılı sahneleriyle kısa sürede adından söz ettiren, oyunun da yayımlanmasıyla işi kolaylaşan dizi sezon finali yapıyor. Peki, The Last of Us ikinci sezon ne zaman? The Last of Us yeni sezon yayınlanacak mı, açıklandı mı?