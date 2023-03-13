The Last of Us ikinci sezon ne zaman? The Last of Us yeni sezon yayınlanacak mı, açıklandı mı?

THE LAST OF US DİZİSİNİN KONUSU

Naughty Dog tarafından geliştirilen ve aynı adı taşıyan, 2013 yapımı video oyununa dayanan dizi, genç Ellie (Bella Ramsey) ve ona kıyamet sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nde eşlik etmekle görevli bir kaçakçı olan Joel (Pedro Pascal) karakterlerinin öyküsünü anlatmaktadır. Dizide Joel'ın kardeşi ve eski bir asker olan Tommy (Gabriel Luna) da yer almaktadır.

Dizinin çekimleri Temmuz 2021'de Calgary'de başladı ve Haziran 2022'de tamamlandı. Dizinin on bölümlük ilk sezonunun senaryosu Craig Mazin ve Neil Druckmann tarafından yazıldı ve müzikleri Gustavo Santaolalla tarafından bestelendi.