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Hazal Kaya'dan kendisini topa tutanlara yanıt: Stresinizi başka yerde atın!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.01.2023
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Hazal Kaya’dan kendisini topa tutanlara yanıt: Stresinizi başka yerde atın!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, ‘Yerli dizi izlemiyorum’ sözleri nedeniyle sosyal medayada topa tutuldu. Gelen eleştirilere yanıt veren güzel oyuncu, “Rica ediyorum gidin stresinizi başka yerde atın" ifadelerini kullandı.

Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde televizyondaki yerli dizileri izlemediğini söyleyince tepki çekti.

Sosyal medyada "Yıllarca para kazandığın işi nasıl böyle küçümsersin?" mesajlarını gören ünlü oyuncu, yeni bir açıklama yaptı.

"Her hafta üç saat yayınlanan dizide oynamak da çalışmak da izlemek de zor" diyen Kaya, ekledi: "Rica ediyorum gidin stresinizi başka yerde atın. Ağzımdan çıkan her kelimeyi, her tepkiyi kontrol etmek zorunda değilim. Siz beni stres topu zannettiğiniz için de her an endişeyle ifade etmek istemiyorum kendimi. Nolur yeter ya!"

Hazal Kaya, "Yıllarca 'dizi oyuncusu' diye küçümsendiğimize dair açıklamalar yapıp bugün ulusal kanalda yayınlanan dizileri küçümsüyor olabilir miyim?" diyerek sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getirdi.

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