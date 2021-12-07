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Placebo bilet fiyatları ne kadar? Placebo İstanbul konser biletleri satışa çıktı mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2021
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Placebo bilet fiyatları ne kadar? Placebo İstanbul konser biletleri satışa çıktı mı?

Placebo bilet fiyatları ne kadar? Placebo İstanbul konser biletleri satışa çıktı mı? Ülkemizde merakla beklenen konserlerden birisi olan Placebo konserinin bilet fiyatları belli oldu. 'Never Let Me Go' adını verdikleri yeni albümleriyle 9 yıl aradan sonra mart ayında dönüş yapmaya hazırlanan Placebo grubu, 18 Temmuz 2022’de konser verecek. Peki, Placebo bilet fiyatları ne kadar? Placebo konser biletleri hakkında merak edilen bilgiler!

Placebo İstanbul konser biletleri satışa çıktı mı? Placebo bilet fiyatları ne kadar? 18 Temmuz 2022'de İstanbul'da hayranlarının karşısına çıkacak Placebo isimli müzik grubunun vereceği konserin bilet fiyatları belli oldu. Placebo konserinin biletleri 7 Aralık saat 14.00'te satışa çıktı. Peki; Placebo bilet fiyatları ne kadar?

PLACEBO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Ön Satış 1. Dönem - Ayakta / Early Bird 1 - Standing Price: 419,00 ₺
Ön Satış 2. Dönem - Ayakta / Early Bird 2 - Standing Price: 483,00 ₺

Genel Satış - Ayakta / General Admission - Standing Price: 572,00 ₺
Uzak Görüş - Oturmalı / Long Distance - Seated Price: 419,00 ₺
Kısıtlı Görüş - Oturmalı / Limited View - Seated Price: 318,00 ₺

PLACEBO İSTANBUL KONSERİ NEREDE?

Placebo grubu, 'Never Let Me Go' ismini verdikleri yeni albümleriyle birlikte 8 yıl aradan sonra Türkiye'de konser verecek.

Konser, PSM Loves Summer kapsamında Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi'nde 18 Temmuz 2022'de İstanbul'da gerçekleşecek.

PLACEBO HAKKINDA

Placebo, 1994'te Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da, Brian Molko ve Stefan Olsdal tarafından kurulmuş bir alternatif rock grubudur.

7 stüdyo albüm yayınlayan grup, sattıkları 13 milyonu aşkın albümle, doğduğu toprakları domine eden Britpop'a bir 'antitez' görevi üstlendi ve İngiliz müziğinde güçlü bir değişime yol açmıştır.

David Bowie, Robert Smith ve Michael Stipe gibi müzik efsaneleriyle işbirliği yapan ikili, 'Placebo', 'Black Market Music', 'Meds' ve 'We Come In Pieces' gibi albümlerle listeleri alt üst ederek müzik tarihindeki yerini sağlamlaştırmıştır.

2006'da piyasaya sürülen ve 1.1 milyonun üzerinde satan 'Meds', hem Almanya'da hem de Fransa'da Platin statüsünü elde ederken İngiltere'de Altın plak olmaya layık görülmüşyür.

Grup, kariyerinin dönüm noktasını o yıl Almanya Rock Am Ring festivalinde ön grup olarak sahneye çıkarak binlerce seyirciye konser verdiklerinde yaşadı. Ardından Paris'teki Bercy'de iki gece üst üste 36 bin kişi için sahne almıştır.

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