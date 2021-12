Placebo bilet fiyatları ne kadar? Placebo İstanbul konser biletleri satışa çıktı mı?

Genel Satış - Ayakta / General Admission - Standing Price: 572,00 ₺

Uzak Görüş - Oturmalı / Long Distance - Seated Price: 419,00 ₺

Kısıtlı Görüş - Oturmalı / Limited View - Seated Price: 318,00 ₺

PLACEBO İSTANBUL KONSERİ NEREDE?

Placebo grubu, 'Never Let Me Go' ismini verdikleri yeni albümleriyle birlikte 8 yıl aradan sonra Türkiye'de konser verecek.

Konser, PSM Loves Summer kapsamında Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi'nde 18 Temmuz 2022'de İstanbul'da gerçekleşecek.